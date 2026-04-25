Prontuario criminal de alias Marlon, señalado de estar detrás de los ataques en Valle del Cauca

Las autoridades han puesto el foco en un nombre clave tras los recientes hechos de violencia en el país.

Detrás de los ataques armados y el uso de explosivos que han impactado ciudades como Cali y municipios como Palmira, aparece la figura de alias Marlon, señalado como uno de los principales responsables de esta ofensiva.

¿Quién es alias Marlon?

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Marlon es el cabecilla principal de la columna Jaime Martínez, una de las estructuras del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Este hombre es considerado uno de los más cercanos a ese liderazgo y, desde el año 2023, asumió como máximo jefe de dicha estructura armada.

Desde entonces, ha consolidado su poder en el suroccidente del país, especialmente en zonas estratégicas para economías ilegales.

¿Dónde opera alias Marlon?

Según las autoridades, alias Marlon ha logrado controlar rutas clave del narcotráfico que conducen hacia el océano Pacífico.

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Por estos corredores se movilizan grandes cargamentos de cocaína con destino a países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

A este cabecilla se le atribuye la planificación de ataques armados, la coordinación de milicias urbanas y la ejecución de operaciones con explosivos dirigidas tanto contra la fuerza pública como contra la población civil. Entre estos hechos se encuentran los recientes ataques registrados en Cali y Palmira.

Además, inteligencia militar advierte que su accionar se ha intensificado en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por alias Marlon

Por su nivel de peligrosidad, alias Marlon es considerado un objetivo de alto valor para las fuerzas militares.

El Ministerio de Defensa ha ofrecido una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos a quien suministre información que permita ubicarlo y capturarlo.

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Las autoridades lo señalan como uno de los mandos más peligrosos dentro de las disidencias, mientras continúan las operaciones para dar con su paradero y frenar la escalada de violencia.