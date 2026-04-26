Histórico: colombiano impone récord mundial caminando a ciegas en el Cañón del Chicamocha

El deporte extremo colombiano celebra un logro sin precedentes a nivel mundial. El atleta Diego Alejandro Molano inscribió su nombre en la historia tras establecer un nuevo récord en la disciplina del highline, al completar una caminata de 3.254 metros sin caídas y con los ojos completamente vendados en el imponente Cañón del Chicamocha.

La hazaña se llevó a cabo sobre una línea de 1.302 metros instalada a una altura que alcanzaba los 300 metros, en uno de los escenarios naturales más desafiantes del país. Este logro marca un antes y un después en el slackline mundial, al tratarse de la caminata más extensa realizada en estas condiciones, elevando el nivel de exigencia en esta disciplina.

Precisión absoluta en una prueba extrema

El reto no solo implicaba equilibrio físico, sino un dominio mental excepcional. Caminar sin visión en una cuerda suspendida a gran altura exige una conexión total entre cuerpo y mente, donde la memoria muscular, la respiración y la concentración juegan un papel determinante. Molano logró mantener la estabilidad durante todo el recorrido, superando uno de los mayores desafíos que puede enfrentar un atleta en esta modalidad.

El éxito de la prueba también fue resultado de un trabajo colectivo. Un equipo de más de 15 profesionales, entre especialistas en seguridad, rescatistas y técnicos en montaje, participó en la instalación de la línea y en la verificación del intento bajo estándares internacionales. La complejidad técnica del montaje representó, en sí misma, un desafío de alto nivel.

Un logro que impulsa el deporte extremo en Colombia

Más allá del récord, este hito posiciona a Colombia como un escenario clave para el desarrollo de deportes de aventura. La elección del Cañón del Chicamocha como sede resalta el potencial del país para albergar eventos de alto impacto, promoviendo el turismo, la inversión y la proyección internacional de sus paisajes naturales.

La gesta fue registrada por un equipo audiovisual especializado que documentó cada momento del intento, material que dará origen a un documental enfocado en resaltar la magnitud de este logro. Este registro busca no solo preservar la hazaña, sino también inspirar a nuevas generaciones de deportistas.

Con este récord, Diego Alejandro Molano no solo alcanza una marca histórica a nivel personal, sino que también fortalece el crecimiento del slackline en Colombia, consolidando una comunidad que continúa evolucionando y demostrando que el país tiene la capacidad de destacar en el escenario global de los deportes extremos.