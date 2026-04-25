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Bus de América de Cali atropelló a una moto de policías antes del clásico: video

Bus del América de Cali chocó con moto de Policía en previa del clásico: video.

Cali vs. América
Fotos: X Deportivo Cali

Noticias RCN

abril 25 de 2026
06:58 p. m.
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Bus de América de Cali atropelló a dos policías en moto durante el ingreso del equipo al estadio Palmaseca, en la previa del clásico caleño este 25 de abril. El hecho ocurrió horas antes del partido y generó momentos de tensión en el lugar.

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El incidente se presentó cuando el vehículo que transportaba al plantel ‘escarlata’ impactó una motocicleta de la Policía en medio del operativo de ingreso.

¿Qué pasó con el bus de América de Cali antes del clásico?

De acuerdo con lo observado en el lugar, el bus del América tuvo contacto con una moto oficial, que terminó en el suelo tras el impacto. Durante varios segundos se vivió confusión entre los asistentes, mientras las autoridades intentaban restablecer el orden.

El hecho ocurrió en el marco del dispositivo de seguridad previo al clásico entre América de Cali y Deportivo Cali, uno de los partidos más importantes de la fecha 18 del fútbol colombiano.

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Tras el incidente, el bus logró retomar la marcha e ingresar al estadio. Las autoridades no reportaron consecuencias graves para los uniformados involucrados.

¿Cómo llegan América y Cali al clásico caleño?

América de Cali arribó en la quinta posición con 30 puntos, consolidado en zona de clasificación, mientras que Deportivo Cali llegó en el puesto 11 con 23 unidades, obligado a sumar para mantenerse en la pelea por los ocho.

El clásico caleño es uno de los encuentros de mayor convocatoria en el fútbol colombiano, lo que llevó a reforzar los operativos de seguridad en los alrededores del estadio.

Este incidente con el bus de América de Cali atropellando a policías en moto se suma a una previa marcada por tensión, aunque no pasó a mayores según los reportes iniciales.

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El desarrollo del partido continúa con normalidad tras el ingreso del equipo al escenario deportivo.

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