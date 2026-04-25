¡Victoria agónica! Deportivo Cali entró a los 8 y dejó por fuera a Millonarios

Deportivo Cali se metió a los 8 y sacó a Millonarios tras vencer a América de Cali este 25 de abril en el clásico vallecaucano. El gol en los minutos finales cambió la tabla y dejó al equipo ‘azucarero’ parcialmente clasificado.

El resultado, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, modificó directamente la zona de clasificación y dejó por fuera a Millonarios.

Deportivo Cali se metió a los 8 y sacó a Millonarios

El partido tuvo un momento clave en el minuto 88, cuando Avilés Hurtado marcó el gol de la victoria tras una recuperación en mitad de cancha. La jugada se originó por la presión de Cuéllar sobre Carrascal, lo que permitió que el balón llegara a Titi Rodríguez, quien asistió al extremo para definir dentro del área.

Ese tanto le dio los tres puntos al Deportivo Cali, que alcanzó la octava posición y entró en el grupo de los clasificados, desplazando a Millonarios en la tabla.

RELACIONADO Presidenta de América reveló por qué salió Juan Fernando Quintero de América

Antes de ese desenlace, América había anotado a través de Jan Lucumí, pero el gol fue anulado por el VAR tras una revisión por falta previa sobre Matías Orozco.

¿Qué impacto tiene este resultado en la tabla de la Liga BetPlay?

Con la victoria, Deportivo Cali llegó a la zona de clasificación y se posicionó octavo, mientras que América de Cali se mantiene en el quinto lugar con 30 puntos.

El resultado tuvo un efecto directo en Millonarios, que salió del grupo de los ocho a falta de una jornada.

La fecha 18 se convirtió así en un punto de inflexión para varios equipos que luchan por clasificar, con movimientos importantes en la tabla y mayor presión para las jornadas restantes.

Atlético Nacional: 40 puntos Pasto: 34 puntos Junior: 32 puntos Tolima: 30 puntos América: 30 puntos Once Caldas: 29 puntos Santa Fe: 26 puntos Cali: 26 puntos Millonarios: 25 puntos Internacional: 25 puntos Bucaramanga: 23 puntos Medellín: 23 puntos

En la próxima fecha, Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima en un partido clave para asegurar su permanencia en los cuadrangulares.

El cierre de la fase regular promete más cambios en la clasificación, con varios equipos disputando los últimos cupos disponibles.