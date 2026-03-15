Thomas Müller cuestionó a James Rodríguez tras su llegada a la MLS: "En Múnich hablaba del frío"

James Rodríguez se prepara para su debut con el Minnesota United este domingo, donde el equipo estará visitando a Vancouver Whitecaps en Canadá por la cuarta fecha de la Conferencia Oeste de la MLS. El colombiano apareció por primera vez entre los convocados.

En la previa del compromiso, la declaración de uno de los excompañeros del '10' dio de qué hablar, pues recordó decisiones del pasado de James relacionadas al frío de su nueva ciudad, Minneapolis, una de las más frías en Estados Unidos.

Müller y las preguntas a James Rodríguez

Thomas Müller, principal figura del equipo de Vancouver, recordó cuando fue compañero de James Rodríguez en el Bayern Múnich y aprovechó para cuestionarlo por la decisión de llegar a su nuevo club, pues en el pasado el colombiano manifestó no soportar el frío de Alemania.

Estaba un poco sorprendido de que haya elegido Minnesota porque en Múnich él estaba contando historias sobre el frío, de que se congelaba en el invierno. No sé, tengo que preguntarle. James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba más el calor.

James Rodríguez y su versión sobre el frío

Toda la controversia alrededor de James Rodríguez y el frío surgió de una entrevista en donde le cuestionaron su salida del Bayern. Allí comentó que había momentos en donde la temperatura estaba varios grados bajo cero, lo que llevó a cuestionarse a sí mismo. "¿Yo qué hago aquí?"

Tras llegar al Minnesota United, respondió sobre esto en rueda de prensa. "Ya había estado en una ciudad fría como lo era Múnich, así que yo creo que no va a haber problema con eso. Vengo a adaptarme, a hacer las cosas bien y a aportar que eso es lo que más quiero."