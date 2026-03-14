¿Cuántos días lleva sin jugar James Rodríguez profesionalmente?: crece la preocupación

La situación física y deportiva de James Rodríguez empieza a generar inquietud alrededor de la Selección Colombia. El mediocampista, uno de los referentes históricos del combinado nacional, atraviesa un periodo prolongado sin actividad competitiva, algo que inevitablemente despierta dudas de cara a los próximos compromisos internacionales.

La preocupación aumenta debido a que el futbolista tampoco ha podido recuperar completamente su estado físico en los últimos días. De hecho, su presencia para el partido de este domingo con Minnesota United FC permanece en duda debido a una molestia muscular que arrastra recientemente. Esta situación complica aún más su panorama, especialmente en un momento en el que la selección colombiana se prepara para una nueva fecha FIFA.

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La falta de continuidad competitiva del ’10’ es un aspecto que el cuerpo técnico sigue con atención, ya que el ritmo de juego suele ser determinante para el rendimiento en el más alto nivel.

Más de cuatro meses sin jugar a nivel de clubes

El último partido que James disputó con un club se remonta al 8 de noviembre de 2025, cuando todavía defendía los colores del Club León en el fútbol mexicano. Aquella noche, el conjunto esmeralda cayó 2-1 frente al Club Puebla, en un compromiso correspondiente al campeonato local.

Desde entonces, el mediocampista colombiano no ha vuelto a disputar un encuentro oficial con un equipo de club. Si se toma como referencia el 15 de marzo de 2026, han pasado 127 días desde su última participación en ese contexto competitivo.

Esta prolongada inactividad a nivel de clubes ha encendido algunas alertas, especialmente teniendo en cuenta que James ha sido durante años una de las principales piezas creativas del seleccionado colombiano. La continuidad en el campo suele ser clave para mantener el nivel competitivo, algo que inevitablemente se ve afectado cuando los partidos se reducen.

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Su último partido fue con la Selección Colombia

A pesar de no jugar desde noviembre con su club, la última vez que James Rodríguez pisó un campo de juego fue unos días después con la Selección Colombia. El mediocampista participó el 18 de noviembre de 2025 en el triunfo 3-0 de Colombia sobre la Selección Australia en un compromiso amistoso internacional.

Tomando como referencia la misma fecha actual, el futbolista acumula 117 días sin disputar un partido oficial o amistoso, una cifra que empieza a ser significativa tratándose de un jugador de alto rendimiento.

Más allá de los números, el contexto genera interrogantes sobre el estado físico y futbolístico del capitán colombiano. James sigue siendo un futbolista determinante por su visión de juego, su capacidad para asistir y su liderazgo dentro del campo, pero la continuidad es un factor fundamental para sostener ese impacto.

Mientras tanto, su club como el cuerpo técnico de la Selección Colombia siguen atentos a su evolución física. La expectativa es que el mediocampista pueda volver pronto a la actividad para recuperar ritmo competitivo y llegar en plenitud a los próximos desafíos internacionales.