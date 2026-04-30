Así se vivió el lanzamiento del álbum Panini del Mundial 2026: Falcao fue protagonista

El fútbol en Colombia tuvo un arranque simbólico rumbo a la cita más grande del planeta. El icónico Estadio Nemesio Camacho El Campín se transformó en el epicentro del coleccionismo con el lanzamiento oficial del álbum de Panini para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panini desata la fiebre del álbum rumbo a 2026

Más de 800 personas llegaron al escenario bogotano para vivir una noche que mezcló fútbol, alegría y recuerdos. No fue un evento cualquiera: por primera vez en la historia, Panini eligió un estadio para presentar su álbum, marcando un precedente en la antesala del Mundial.

El Campín, acostumbrado a ser testigo de goles, finales y leyendas, esta vez fue el punto de encuentro entre generaciones. Allí, el fútbol salió de la cancha para quedarse en papel, en las 112 páginas de una colección que ya empieza a mover emociones.

La gran atracción de la noche fue la presencia de figuras como Radamel Falcao García, quien lideró la tradicional “destapada” del álbum junto a la banda Morat. También se sumaron nombres como Santiago Cruz y la periodista Melissa Martínez, en un evento que reunió deporte, entretenimiento y medios.

Estamos muy emocionados. Gracias por venir a este lanzamiento tan especial. Para los futboleros esta etapa es fantástica, previa al Mundial; es el momento de comprar el álbum y las monas, cambiarlas y así llenarlo. Desde muy niño, como buen futbolero, amaba los álbumes. Tuve la oportunidad de estar en un Mundial y de aparecer en una mona, dijo Falcao

El recorrido dentro del estadio fue un viaje en el tiempo. Desde el primer álbum de México 1970 hasta Qatar 2022, los asistentes pudieron ver cómo el fútbol ha evolucionado en figuras, selecciones y estilos.

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Pero más allá de la nostalgia, el mensaje fue claro: el Mundial ya empezó. No con un partido, sino con la emoción de abrir un sobre y buscar esa lámina difícil.

El inicio de la fiebre Panini ya se siente en Colombia

Para Edgar Carrdona, vicepresidente de Operaciones y Experiencias de Sencia, “Panini nació en 1961 y desde entonces ha acompañado durante más de 60 años la historia del fútbol en el mundo. El Campín lleva más de 80 años siendo el corazón del fútbol en Colombia, aquí han pasado generaciones, historias, triunfos, derrotas y emociones que no se olvidan. Porque de alguna forma, Panini ha sido el lugar donde guardamos la historia del fútbol, y este estadio ha sido el lugar donde esa historia se ha vivido"

La distribución arranca desde este 1 de mayo, con entrega masiva gratuita del álbum, y continuará con el “Panini Weekend” el 2 y 3 de mayo, con más de 500 puntos en todo el país.

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Así, Bogotá se convirtió en el punto de partida de una nueva fiebre futbolera. Porque antes del primer pitazo en Norteamérica, en Colombia ya rueda la pelota… y también las láminas.