CANAL RCN
Deportes

Restricciones en Cali por la Maratón 2026: así funcionarán bares y discotecas

La Alcaldía de Cali dispuso de algunos cambios en horarios de bares y discotecas de Cali durante este fin de semana por la Maratón 2026.

Foto: @alcaldiadecali

Noticias RCN

abril 30 de 2026
03:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ciudad de Cali se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes de su calendario con la implementación de medidas especiales orientadas a garantizar el orden y la seguridad. A través del decreto 0439 de 2026, la administración municipal estableció ajustes temporales en el funcionamiento de establecimientos nocturnos durante el desarrollo de la Maratón de Cali 2026.

La normativa contempla cambios específicos en los horarios de operación para bares, discotecas y otros locales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo con lo dispuesto, estos establecimientos podrán abrir desde las 10:00 de la mañana y deberán cerrar a la 1:00 de la madrugada durante el sábado 2 y domingo 3 de mayo.

¿Qué fue lo que hizo Sabastian Sawe para romper la barrera de las 2 horas en la Maratón de Londres? Revelan las claves
RELACIONADO

¿Qué fue lo que hizo Sabastian Sawe para romper la barrera de las 2 horas en la Maratón de Londres? Revelan las claves

Medida temporal para garantizar el orden

Desde la Alcaldía se explicó que la decisión responde a la necesidad de facilitar la logística del evento, así como de mantener condiciones adecuadas de convivencia en distintos puntos de la ciudad. La maratón reunirá a miles de participantes, por lo que se requiere un control más estricto del espacio público y de las dinámicas nocturnas.

Las autoridades también señalaron que esta regulación permitirá adelantar labores de limpieza y adecuación en las vías que harán parte del recorrido, contribuyendo a una mejor experiencia tanto para corredores como para espectadores.

Tigre vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO🔴
RELACIONADO

Tigre vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO🔴

Enfoque en seguridad y experiencia de visitantes

Además del componente deportivo, la Maratón de Cali se proyecta como una vitrina internacional para la ciudad. Por ello, la administración busca equilibrar la actividad económica con la necesidad de ofrecer un entorno seguro y organizado.

Voceros oficiales insistieron en que se trata de una medida de carácter transitorio, enfocada exclusivamente en los días del evento. Asimismo, hicieron un llamado a empresarios del sector nocturno y a la ciudadanía en general para cumplir con lo establecido y contribuir a una celebración responsable.

¿Va a correr su primera maratón? Tres consejos claves para mejorar su rendimiento
RELACIONADO

¿Va a correr su primera maratón? Tres consejos claves para mejorar su rendimiento

Se espera la participación de más de 20.000 corredores, entre nacionales y extranjeros, lo que convierte a esta competencia en un motor importante para el turismo y la economía local. Bajo este contexto, las autoridades reiteraron que el compromiso colectivo será clave para proyectar una imagen positiva de la ciudad y asegurar el éxito de la jornada deportiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

La salida de Luis Díaz del Liverpool vuelve a generar debate en Inglaterra

Millonarios

¿Qué le pasó a Carlos Darwin Quintero? Millonarios prendió las alarmas

Radamel Falcao García

“No la paso bien”: Falcao García rompe el silencio tras lesiones en Millonarios

Otras Noticias

Empleo en Colombia

Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia

Reconocido supermercado de bajo costo abre vacantes para auxiliares de tienda sin experiencia.

Miguel Uribe

Defensa de familia de Miguel Uribe cuestiona a la UNP por esquema de seguridad

Abogados de la familia de la familia Uribe Turbay rechazan declaraciones del director de la UNP y advierten fallas en la protección del exsenador.

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?

Estados Unidos

El rapero D4vd habría mutilado a Celeste Rivas, de 14 años, con una sierra

Viral

VIDEO I Fenómeno paranormal se habría presentado durante un programa de radio en vivo