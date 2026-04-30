Restricciones en Cali por la Maratón 2026: así funcionarán bares y discotecas

La ciudad de Cali se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes de su calendario con la implementación de medidas especiales orientadas a garantizar el orden y la seguridad. A través del decreto 0439 de 2026, la administración municipal estableció ajustes temporales en el funcionamiento de establecimientos nocturnos durante el desarrollo de la Maratón de Cali 2026.

La normativa contempla cambios específicos en los horarios de operación para bares, discotecas y otros locales dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas. De acuerdo con lo dispuesto, estos establecimientos podrán abrir desde las 10:00 de la mañana y deberán cerrar a la 1:00 de la madrugada durante el sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Medida temporal para garantizar el orden

Desde la Alcaldía se explicó que la decisión responde a la necesidad de facilitar la logística del evento, así como de mantener condiciones adecuadas de convivencia en distintos puntos de la ciudad. La maratón reunirá a miles de participantes, por lo que se requiere un control más estricto del espacio público y de las dinámicas nocturnas.

Las autoridades también señalaron que esta regulación permitirá adelantar labores de limpieza y adecuación en las vías que harán parte del recorrido, contribuyendo a una mejor experiencia tanto para corredores como para espectadores.

Enfoque en seguridad y experiencia de visitantes

Además del componente deportivo, la Maratón de Cali se proyecta como una vitrina internacional para la ciudad. Por ello, la administración busca equilibrar la actividad económica con la necesidad de ofrecer un entorno seguro y organizado.

Voceros oficiales insistieron en que se trata de una medida de carácter transitorio, enfocada exclusivamente en los días del evento. Asimismo, hicieron un llamado a empresarios del sector nocturno y a la ciudadanía en general para cumplir con lo establecido y contribuir a una celebración responsable.

Se espera la participación de más de 20.000 corredores, entre nacionales y extranjeros, lo que convierte a esta competencia en un motor importante para el turismo y la economía local. Bajo este contexto, las autoridades reiteraron que el compromiso colectivo será clave para proyectar una imagen positiva de la ciudad y asegurar el éxito de la jornada deportiva.