Así quedó el ránking de subcampeones de Liga BetPlay tras derrota de Tolima ante Junior

Deportes Tolima volvió a quedarse a las puertas de la gloria en el fútbol colombiano, pues la derrota ante Junior de Barranquilla en la gran final de la Liga BetPlay, con un contundente marcador global de 4-0, no solo significó perder el título, sino también sumar un nuevo subtítulo a su historia.

Con este resultado, Tolima llegó a 10 subcampeonatos y quedó ubicado entre los clubes que más finales han perdido en la historia del campeonato colombiano.

Deportes Tolima y un nuevo subtítulo que pesa en la historia

La caída ante el Junior en Ibagué confirmó una tendencia que acompaña al Tolima desde hace décadas: suele ser protagonista, llega a instancias definitivas, pero no siempre logra cerrar los torneos con título.

Las finales perdidas del club se reparten entre distintas épocas y formatos del campeonato, lo que refleja su constancia competitiva.

Con el subtítulo de la Liga BetPlay 2025-II, el Tolima alcanzó las finales perdidas en los años 1957, 1981, 1982, 2006-II, 2010-II, 2016-II, 2021-II, 2022-I, 2024-II y 2025-II, una cifra que lo ubica en la parte alta de este particular ranking.

Así quedó el ranking histórico de subcampeones de la Liga BetPlay

Tras la más reciente final, el listado de los equipos con más subcampeonatos en Colombia quedó encabezado por Deportivo Cali, que acumula 14 subtítulos, seguido muy de cerca por Deportivo Independiente Medellín con 13. Atlético Nacional completa el podio con 12 finales perdidas.

Más abajo aparecen Millonarios y Junior de Barranquilla, ambos con 10 subcampeonatos, misma cifra que ahora comparte Deportes Tolima. América de Cali e Independiente Santa Fe cierran el grupo con 7 cada uno.

Por ahora, el club con más subtítulos en la historia del fútbol colombiano sigue siendo Deportivo Cali.