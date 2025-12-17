CANAL RCN
Salud y Bienestar

Alerta por gripe H3N2: el síntoma clave que indica cuándo acudir al médico

Aunque la mayoría de las personas se recupera entre cinco y siete días, la influenza H3N2 puede derivar en complicaciones.

Gripe H3N2: este es el síntoma clave para acudir al médico
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
07:40 a. m.
El aumento de casos de influenza H3N2 en Europa y Estados Unidos ha encendido las alertas sanitarias a nivel internacional, debido a su rápida propagación y al impacto que puede generar en la salud pública.

¿Qué se sabe sobre la influenza H3N2 en Europa y Estados Unidos?

La influenza H3N2 es una variante del virus de la gripe que se caracteriza por transmitirse con facilidad y provocar síntomas más intensos que un resfriado común. En las últimas semanas, su circulación en Europa, Estados Unidos y Canadá ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Aunque por ahora Latinoamérica no presenta un aumento significativo de contagios, México ya confirmó su primer caso, lo que ha incrementado la atención y el monitoreo en la región.

¿Cuál es el síntoma clave para identificar la influenza H3N2?

El principal signo de alerta es la aparición repentina de fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C. A diferencia de otros cuadros respiratorios, el aumento de la temperatura no es progresivo, sino abrupto, y suele estar acompañado de escalofríos y un fuerte malestar general.

La fiebre elevada, súbita y persistente es una señal importante para acudir al médico, especialmente si no cede con las medidas básicas de cuidado.

Otros síntomas frecuentes de la influenza H3N2

Además de la fiebre, pueden presentarse los siguientes síntomas:

  • Tos seca persistente
  • Dolor de cabeza intenso
  • Congestión nasal
  • Dolor muscular y articular
  • Fatiga extrema y debilidad general

En algunos casos, sobre todo en niños y adultos mayores, también pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas gastrointestinales son menos comunes en adultos jóvenes.

¿Qué complicaciones pueden presentarse?

Aunque la mayoría de las personas se recupera entre cinco y siete días, la influenza H3N2 puede derivar en complicaciones, especialmente en poblaciones de riesgo. Entre las más frecuentes se encuentran:

  • Neumonía
  • Bronconeumonía
  • Faringitis
  • Otitis media

Ante la presencia de síntomas persistentes o severos, las autoridades recomiendan buscar atención médica oportuna.

