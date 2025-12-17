CANAL RCN
Colombia Video

Clínica San Luis en Bucaramanga alerta por crisis financiera: Coosalud debe $9.000 millones

Los directivos de la clínica explicaron que las consecuencias de esta cartera morosa son significativas, pues han generado dificultades en la atención.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
07:20 a. m.
La Clínica Materno Infantil San Luis, uno de los principales centros de atención pediátrica del oriente colombiano, lanzó una alerta sobre la crisis financiera que enfrenta debido a las millonarias deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno Nacional.

Según informó Sergio Prada, gerente de la institución, Coosalud es una de las EPS que presenta una situación crítica. “Coosalud nos puede estar debiendo por más de un año 9.000 millones de pesos”, señaló el directivo en diálogo con Noticias RCN, advirtiendo sobre las dificultades que esta situación genera en la operación del centro médico.

La clínica atiende no solo a la población de Santander, sino también a pacientes pediátricos remitidos desde Boyacá, Arauca, el sur del Cesar y otros departamentos, consolidándose como un centro de referencia en atención infantil especializada en la región.

EPS intervenidas agravan la crisis del sector salud en Colombia

Los directivos de la clínica explicaron que las consecuencias de esta cartera morosa son significativas, pues han generado dificultades en la atención de los pacientes y retrasos en procesos especializados.

Un factor que agrava la crisis es el proceso de intervención de las EPS, ya que las carteras previas no están siendo consideradas durante estos procedimientos. “Esta entra en rotar esas deudas y más con unas interventorías atroces, sin importar de los pacientes”, denunció Prada.

Impacto en personal médico y servicios pediátricos en Santander

La situación ha derivado en consecuencias directas sobre el funcionamiento del centro médico. El personal médico y los proveedores enfrentan afectaciones, incluyendo despidos, lo que compromete la continuidad de los servicios. “Así es imposible funcionar”, concluyó el gerente, evidenciando la gravedad de la crisis que atraviesa este importante centro de salud infantil.

Esta alerta se suma a las múltiples preocupaciones sobre la crisis del sector salud en Colombia, especialmente en lo relacionado con las EPS intervenidas y su impacto en la prestación de servicios médicos especializados a población vulnerable, en este caso la infantil.

