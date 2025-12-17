Jugadores de Junior arremetieron e insultaron a la prensa tras ser campeones de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla volvió a tocar la gloria en el fútbol colombiano. El equipo rojiblanco se coronó campeón de la Liga BetPlay tras vencer 0-1 a Deportes Tolima en Ibagué y cerrar la serie con un contundente global de 4-0, logrando así su estrella número 11.

Sin embargo, la celebración no solo estuvo marcada por la alegría deportiva, sino también por una fuerte polémica protagonizada por varios jugadores contra la prensa.

En medio de la euforia por el título, algunos futbolistas del Junior aprovecharon los micrófonos para lanzar duros mensajes a periodistas que, según ellos, cuestionaron de manera excesiva el rendimiento del equipo a lo largo del semestre. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Jermein Peña y un mensaje sin filtros contra los críticos

Uno de los primeros en encender la polémica fue Jermein Peña, defensor central del Junior, quien no ocultó su molestia con los medios tras la consagración. Ya con el trofeo en mano, el jugador lanzó una frase que generó múltiples reacciones.

“Toda la prensa se tiene que callar. Papi tienen que cerrar el culito e ir a dormir porque Barranquilla está presente y Junior no está solo”, expresó Peña, visiblemente exaltado por la conquista del campeonato.

Javier Báez profundizó el reclamo en rueda de prensa

Otro de los protagonistas fue el paraguayo Javier Báez, quien incluso llegó a la rueda de prensa fumando un puro y con un discurso aún más extenso y confrontacional.

El defensor apuntó directamente a quienes, según él, solo aparecían cuando el equipo atravesaba momentos difíciles.

“Salimos campeones y son cuatro o cinco periodistas. Obviamente les gustó el quilombo todo el año cuando no ganábamos, esto estaba lleno. Miren lo que son acá, así que les agradezco a los que están. A los desubicados, los atrevidos, los maleducados, esto también es para ustedes, para los que no confiaron”, afirmó.

Báez cerró su intervención citando a Carlos Bilardo y dejando un mensaje claro tras el título: “Como dice (Carlos) Bilardo, podés hablar cuando ganás. Hoy ganamos y es para ellos también, para todos los que tiraron mierda… Fuimos primeros siempre… Ahora el quilombo está ahí en el vestuario, porque somos campeones”.

Por su parte, Junior llegó a Barranquilla en horas de la madrugada y este martes espera hacer la caravana con sus hinchas.