J Balvin se sincera y habla sobre su vínculo con Bad Bunny :“Su nombre es envidia”

José Álvaro Osorio ha sorprendido a su amplia fanaticada al dar una reciente entrevista en donde reveló detalles inéditos de su vida y habló sobre algunos de los vínculos más polémicos que ha protagonizado con algunas celebridades de la industria musical.

J Balvin habla sobre Bad Bunny con Ibai

El intérprete de ‘Blanco’ sorprendió a sus seguidores al tener una reciente charla con Ibai en donde uno de los temas más polémicos que se abordaron fue su relación con Bad Bunny, pues ambos artistas sostuvieron una mediática amistad que, según los medios internacionales, duró hasta el 2021 cuando el puertorriqueño admitió que la canción ‘Agua’ de Balvin no merecía estar nominado a un premio Grammy.

Ante una serie de especulaciones y mínimas aclaraciones por parte de los dos famosos, Balvin recalcó que se encuentra feliz con lo que está sucediendo en la carrera de Benito ya que actualmente el isleño ha figurado como el cantante latinoamericano más importante del siglo XXI, según Billboard.

No obstante, hizo énfasis en la existencia de sentimientos como la envidia ya que explicó que el Balvin de años atrás habría experimentado dicha sensación.

“Si lo hubiera visto el J Balvin de hace cinco años atrás estaría dándome contra las paredes. El ego es traicionero y cuando a ti te da duro aceptar que alguien está rompiendo y que a alguien les está yendo mejor que tú… la palabra tal cual es envidia”, afirmó.

Aunque el cantante ha dado a conocer que la meditación ha sido parte fundamental en su vida, también explicó que hoy en día ha logrado desligarse de dichos sentimientos por lo que actualmente se siente tranquilo frente al contundente éxito de los demás artistas.

“Hoy en día me desligué de eso y de eso soy más feliz y libre. Ya mi lucha no es ser el número uno, mi lucha es tener paz, tranquilidad y seguir haciendo movimientos que me ayuden a construir un legado”, finalizó.

J Balvin habla sobre su polémica con Residente

Así mismo, el cantante sorprendió al hablar sobre su mediática polémica que tuvo con Residente, pues a mediados del año 2021 el cantante se despachó contundentemente en contra de Balvin ya que este hizo un llamado a sus colegas, en dicho año, a no asistir a los Latin Grammy.

La polémica llevó a que el puertorriqueño hiciera una canción con Bizarrap en donde atacó contundente al paisa al acusarlo de “falso”, “superficial”, entre otros términos con los que buscó reiterar que su música no cuenta con composiciones reales y que solo es un "producto de la industria" y no un artista.

Por esto, en la misma charla con Ibai, José Osorio manifestó que fue “frustrante” ya que nunca llegó a imaginar que iba a protagonizar una polémica de dicha magnitud. Aunque no afirmó que habló con el hombre, explicó que siente cariño hacia él.

“Todo pasó, todo está bien. Todo empieza desde perdonarse a uno mismo. Me atrevo a decir que le tengo cariño a Residente pese a lo que pasó. Cuando uno tiene rencor y odio hacia alguien eso es un veneno que se lo está tragando es a uno”, explicó.

Finalmente, reiteró que dicha polémica tuvo un sentido diferente ya que logró comprender que no es un artista “intocable”.

“Eso me hizo miserable en un momento de mi vida. Todo esto es cíclico y todo esto son expectativas, entonces cuando algo no se cumplía la frustración y el mal genio me hacían mucho daño. De pronto tenía que pasar eso para valorar muchas cosas y darme cuenta de que no soy intocable”, añadió.