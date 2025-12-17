¡Se adelantó el Carnaval! Así fue la llegada de Junior a Barranquilla: videos

¡Barranquilla no durmió! La madrugada se convirtió en una fiesta tras el nuevo título de Junior, campeón de la Liga BetPlay II-2025.

El 'tiburón' celebró su estrella número 11 en medio de un ambiente que recordó, por momentos, al propio Carnaval. La ciudad respondió con euforia a la consagración del equipo rojiblanco, que regresó desde Ibagué directamente a reencontrarse con su hinchada.

El conjunto ‘tiburón’ cerró la final con autoridad. Tras haber marcado una clara diferencia en el estadio Metropolitano, donde se impuso con un contundente 3-0, Junior viajó al Manuel Murillo Toro con la tranquilidad del resultado y ratificó su superioridad al ganar 1-0 en condición de visitante.

Con la serie liquidada, el pitazo final dio paso a la celebración en territorio tolimense y a una copa que volvió a manos barranquilleras.

Junior impuso su jerarquía y celebró en Ibagué y en Barranquilla

El equipo dirigido por Alfredo Arias mostró carácter, orden y eficacia a lo largo de la serie decisiva. En casa fue contundente y aprovechó cada error del rival, mientras que en Ibagué supo manejar los tiempos del partido, resistir cuando fue necesario y golpear en el momento justo.

Deportes Tolima intentó reaccionar, pero se encontró con un Junior sólido, decidido a escribir una nueva página dorada en su historia.

La consagración no solo significó un trofeo más para las vitrinas del club, sino la confirmación de un proceso que supo responder en los momentos clave del semestre.

El título fue celebrado sobre el césped del Murillo Toro, escenario donde los jugadores levantaron la copa antes de emprender el regreso a casa.

Una madrugada de fiesta que desató la euforia en Barranquilla

Tras el acto protocolario, el plantel abordó un vuelo chárter rumbo a Barranquilla. Ya entrada la madrugada, el equipo llegó a su hotel y fue recibido por una multitud que convirtió el lugar en una verdadera fiesta popular.

En videos difundidos en redes sociales se observó a los futbolistas celebrando desde lo alto del hotel, mientras los hinchas respondieron con cánticos, banderas, pólvora y aplausos.

Las calles cercanas también se llenaron de aficionados vestidos de rojo y blanco, ondeando banderas y celebrando como si el Carnaval se hubiera adelantado. Junior volvió a unir a la ciudad en una noche inolvidable, la estrella 11 ya brilla y la fiesta apenas comienza.