CANAL RCN
Deportes

¡Se adelantó el Carnaval! Así fue la llegada de Junior a Barranquilla: videos

La estrella 11 encendió a Barranquilla: Junior volvió campeón en vuelo chárter y la fiesta se tomó la ciudad.

Celebración Junior campeón
Fotos: capturas pantalla El Heraldo

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

¡Barranquilla no durmió! La madrugada se convirtió en una fiesta tras el nuevo título de Junior, campeón de la Liga BetPlay II-2025.

El 'tiburón' celebró su estrella número 11 en medio de un ambiente que recordó, por momentos, al propio Carnaval. La ciudad respondió con euforia a la consagración del equipo rojiblanco, que regresó desde Ibagué directamente a reencontrarse con su hinchada.

¡Impresionante! Así quedó el palmarés de Teófilo Gutiérrez tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla
RELACIONADO

¡Impresionante! Así quedó el palmarés de Teófilo Gutiérrez tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla

El conjunto ‘tiburón’ cerró la final con autoridad. Tras haber marcado una clara diferencia en el estadio Metropolitano, donde se impuso con un contundente 3-0, Junior viajó al Manuel Murillo Toro con la tranquilidad del resultado y ratificó su superioridad al ganar 1-0 en condición de visitante.

Con la serie liquidada, el pitazo final dio paso a la celebración en territorio tolimense y a una copa que volvió a manos barranquilleras.

Junior impuso su jerarquía y celebró en Ibagué y en Barranquilla

El equipo dirigido por Alfredo Arias mostró carácter, orden y eficacia a lo largo de la serie decisiva. En casa fue contundente y aprovechó cada error del rival, mientras que en Ibagué supo manejar los tiempos del partido, resistir cuando fue necesario y golpear en el momento justo.

No solo fue el título: el botín económico que ganó Junior tras conquistar la Liga BetPlay II-2025
RELACIONADO

No solo fue el título: el botín económico que ganó Junior tras conquistar la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima intentó reaccionar, pero se encontró con un Junior sólido, decidido a escribir una nueva página dorada en su historia.

La consagración no solo significó un trofeo más para las vitrinas del club, sino la confirmación de un proceso que supo responder en los momentos clave del semestre.

El título fue celebrado sobre el césped del Murillo Toro, escenario donde los jugadores levantaron la copa antes de emprender el regreso a casa.

Una madrugada de fiesta que desató la euforia en Barranquilla

Tras el acto protocolario, el plantel abordó un vuelo chárter rumbo a Barranquilla. Ya entrada la madrugada, el equipo llegó a su hotel y fue recibido por una multitud que convirtió el lugar en una verdadera fiesta popular.

Jugadores de Junior arremetieron e insultaron a la prensa tras ser campeones de la Liga BetPlay
RELACIONADO

Jugadores de Junior arremetieron e insultaron a la prensa tras ser campeones de la Liga BetPlay

En videos difundidos en redes sociales se observó a los futbolistas celebrando desde lo alto del hotel, mientras los hinchas respondieron con cánticos, banderas, pólvora y aplausos.

Las calles cercanas también se llenaron de aficionados vestidos de rojo y blanco, ondeando banderas y celebrando como si el Carnaval se hubiera adelantado. Junior volvió a unir a la ciudad en una noche inolvidable, la estrella 11 ya brilla y la fiesta apenas comienza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez abre la puerta a su retiro tras ser campeón con Junior: “Estoy cansado”

Junior de Barranquilla

Jugadores de Junior arremetieron e insultaron a la prensa tras ser campeones de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla

No solo fue el título: el botín económico que ganó Junior tras conquistar la Liga BetPlay II-2025

Otras Noticias

Artistas

J Balvin se sincera y habla sobre su vínculo con Bad Bunny :“Su nombre es envidia”

El cantante antioqueño rompió el silencio y habló sobre lo que está sucediendo actualmente con el puertorriqueño.

Bucaramanga

Clínica San Luis en Bucaramanga alerta por crisis financiera: Coosalud debe $9.000 millones

Los directivos de la clínica explicaron que las consecuencias de esta cartera morosa son significativas, pues han generado dificultades en la atención.

OMS

La OMS impulsa cumbre mundial para fortalecer la medicina tradicional en la salud pública

París

El Louvre reabre parcialmente en medio de huelga de trabajadores

Resultados lotería

Super Astro Luna: revelan número y signo ganador de hoy 16 de diciembre de 2025