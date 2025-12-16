CANAL RCN
Super Astro Luna: revelan número y signo ganador de hoy 16 de diciembre de 2025

¡Siguen revelándose ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 16 de diciembre de 2025! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

diciembre 16 de 2025
09:03 p. m.
Este 16 de diciembre de 2025, a las 10:50 de la noche, los apostadores estuvieron pendientes de un nuevo sorteo del Super Astro Luna.

Teniendo en cuenta que se aproxima la Navidad, los participantes soñaron con un ingreso extra y varios lograron obtenerlo.

¿Será que usted fue uno de los privilegiados? Descubra el resultado exacto del Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de diciembre de 2025

Luego de que se revelaron todas las balotas, los apostadores se enteraron de que el número ganador en el Super Astro Luna de este 16 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Además, luego de que se descubrió la última balota, la presentadora del sorteo informó que el signo zodiacal favorecido fue XXXX.

En medio de esa coyuntura, al delegado de Coljuegos le preguntaron que si el resultado era correcto y él respondió que sí debido a que todo fue legal y no se presentó ninguna irregularidad.

Por ende, si usted fue uno de los ganadores, felicitaciones y recuerde que debe acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para poder cobrar su premio.

Las sumas de dinero que entrega el Super Astro Luna son:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué se necesita para participar en el sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega de domingo a domingo y para poder ser uno de los participantes solo se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • No tener problemas con los juegos de azar.
  • Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
  • Escoger un número de cuatro cifras.
  • Seleccionar uno o los doce signos zodiacales.

 

