Teófilo Gutiérrez abre la puerta a su retiro tras ser campeón con Junior: “Estoy cansado”

Teófilo Gutiérrez volvió a ser protagonista en una noche histórica para Junior de Barranquilla, que se consagró campeón de la Liga BetPlay tras una final ampliamente dominada ante Deportes Tolima, con un marcador global de 4-0.

RELACIONADO Jugadores de Junior arremetieron e insultaron a la prensa tras ser campeones de la Liga BetPlay

El título no solo significó la estrella número 11 para Junior, sino también un nuevo capítulo dorado en la carrera de Teófilo. El delantero conquistó el título número 16 de su trayectoria profesional y celebró su sexto trofeo con el club de sus amores, consolidándose como uno de los referentes históricos de la institución barranquillera.

Teófilo, campeón y líder dentro del vestuario

En medio de la celebración, Teófilo Gutiérrez destacó el trabajo colectivo que llevó al Junior a levantar el título y no escondió la exigencia que implica vestir la camiseta rojiblanca.

RELACIONADO Así quedó el palmarés del fútbol colombiano tras título del Junior

“Estoy feliz, es una presión enorme porque hay que ganar siempre. Nos entregamos al máximo todos, el plantel y el técnico. Barranquilla está feliz. Somos justos campeones del título de principio a fin”, expresó el atacante.

Más allá de lo futbolístico, Teófilo dejó ver su rol como líder del grupo, especialmente en las horas previas a la gran final. Con su estilo, reveló una anécdota que refleja la intensidad con la que vivió la definición del campeonato.

“El día antes de la final le toqué la puerta a todos a las 4 AM. El que abriera lo puteaba porque tenían que estar dormidos”, contó.

“Estoy cansado”: la frase que abre el debate sobre su futuro

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando fue consultado por su futuro.

Sin confirmar nada, Teófilo dejó una frase que encendió las alarmas entre los hinchas. “¿Mi futuro? Estoy cansado, tengo que pensar”, dijo, abriendo la puerta a un posible retiro o, al menos, a una pausa tras tener 40 años de edad.