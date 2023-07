¿Descartado?: Lucas González lamentó la lesión de Víctor Ibarbo, quien le "hacía mucha ilusión"

Este miércoles 12 de julio, fue un día 'agridulce' para el América de Cali. Por una parte, se anunció la incorporación de Edwin Cardona, un jugador con pasado en Boca Juniors y en la Selección Colombia. Por el otro, se agravó la situación con Víctor Ibarbo, quien sufrió un trauma en su rodilla izquierda.

Ibarbo, con una amplia experiencia en el extranjero, generó gran ilusión cuando fue presentado por las directivas del 'diablo rojo'. El atacante tumaqueño, de 33 años, no tenía equipo y estaba entrenando con Águilas Doradas, el antiguo club del entrenador Lucas González.

Sin embargo, el contrato tendría una "cláusula especial" dependiendo de su estado de forma. En una conversación con 'En La Jugada RCN', Tulio Gómez confirmó este anexo, el cual podría disolver la vinculación con el cuadro antioqueño, incluso antes de debutar.

“Hay un cláusula especial con Víctor Ibarbo por un tema físico”, fueron las palabras de Gómez, quien por otra parte reveló ciertas condiciones en el acuerdo con Cardona.

¿Qué dijo Lucas González sobre la lesión de Víctor Ibarbo?

El revolucionario entrenador bogotano presentó un panorama desalentador sobre la situación de Ibarbo, usando verbos como "tenía" y "hacía".

“Me duele la lesión de Víctor Ibarbo, nos hacía mucha ilusión porque con 33 años tenía uno o dos años más para estar en el más alto nivel”, fueron las declaraciones recogidas por 'Súper Combo RCN'.

Víctor Ibarbo dio indicios del contrato con América

"Si no juego no cobro, no tengo por qué mentir y además dependiendo de la lesión que tenga determinaré si sigo o no en el club. Es triste no poder jugar, porque llevo tiempo parado, vine con la ilusión de jugar en un gran club con América. La verdad es que yo no soy capaz de ver a mis compañeros jugando y yo en recuperación. El hambre que tengo de jugar en América es una cosa impresionante y más con estos grandes jugadores que tengo al lado", afirmó el exjugador del Cagliari, Watford y Roma en una conversación con 'Zona libre de humo'.