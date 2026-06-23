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¡Piel de gallina y corazón a mil! Así sonó el himno de Colombia en el partido vs. RD Congo

La 'tricolor' es local en el Estadio Guadalajara para jugar la segunda fecha.

Nicolás Forero

junio 23 de 2026
08:55 p. m.
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En el Estadio Guadalajara, en donde Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo, se vivió un momento inigualable de emoción.

Después de que los jugadores saltaron al terreno de juego, sonó el himno nacional y toda la delegación cantó al unísono junto a los hinchas que colmaron las tribunas.

Así se vivió el emocionante momento en el que sonó el himno de Colombia vs. República Democrática del Congo

Los futbolistas de la 'tricolor' se llevaron su mano al corazón, cerraron sus ojos y, con la emoción a flor de piel, cantaron a todo pulmón el himno del país.

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Mientras tanto, los aficionados, que están luciendo con orgullo sus ruanas, camisetas y sombreros en las tribunas de Guadalajara, también entonaron cada una de las estrofas con mucha alegría en su alma.

De esa manera, quedó claro que Colombia no solo es local porque así lo determinó la FIFA, sino que también porque sus hinchas son mayoría en el escenario deportivo situado en Zapopan.

Así formó la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo, en el Mundial 2026

La Selección Colombia, que está buscando la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, salió al terreno de juego del Estadio Guadalajara con la misma titular del debut.

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Es decir que Camilo Vargas está en el arco; Muñoz, Lucumí, Sánchez y Mojica en defensa; Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez y Díaz en el medio; y Suárez en el frente de ataque.

Esta es la nómina titular de República Democrática del Congo para su partido vs. Colombia

República Democrática del Congo, que en su primer partido empató 1-1 vs. Portugal, escogió al siguiente once:

Pasi en el arco; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi y Masuaku en defensa; Mukau, Moutoussamy y Kayembe de volantes; y Wissa junto a Bakambu como los jugadores ofensivos.

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