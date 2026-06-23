Bogotá: Nuevo decreto establece reglas de construcción en propiedades bajo el área de influencia del metro

En una apuesta por hacer de Bogotá una ciudad que organice mejor su crecimiento, pensando en conectar y acercar a las personas, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, firmó el Decreto 229 de 2026, que establece 13 nodos metropolitanos, alrededor de la primera línea del metro.

En palabras de la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, el decreto “adopta 26 planos y define cómo se construirá y organizará el espacio público alrededor de las estaciones”, para garantizar más y mejores andenes, parques, ciclovías e, incluso, proyectos de vivienda.

El decreto busca que la primera línea no se limite a ser un medio de transporte. En su lugar, espera convertirla en el punto de partida de proyectos urbanos bajo la idea “de una ciudad concebida a 5 minutos de la infraestructura del Metro”, como indicó su gerente, Leonidas Narváez.

Propietarios tendrán reglas claras durante los próximos 20 años:

El decreto, que tendrá una vigencia de 20 años, contempla el desarrollo de las Ondas Metropolitanas cerca de las estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 y 16 de la primera línea.

“Con este decreto”, explicó Ablanque, “quienes desarrollen proyectos en las áreas de influencia del metro cuentan con reglas claras para su licenciamiento y con orientaciones precisas para aportar espacios públicos de calidad pensados para las personas”.

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El proyecto planea eliminar la necesidad de vehículos particulares:

Conectando los sistemas de transporte masivo con el resto de la ciudad, el proyecto pretende eliminar la necesidad de adquirir vehículos particulares entre los ciudadanos.

Según la secretaria de Planeación, “representa una nueva visión de ciudad que transforma no solo la manera en la que nos movemos, sino también la forma en la que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno. Por eso, cada una está desarrollada de acuerdo con las necesidades y características de su territorio”.

Las 13 ondas metropolitanas “permitirán reducir los tiempos de desplazamiento, acercar servicios y oportunidades y disminuir la dependencia del carro, generando espacios más seguros, accesibles e incluyentes”.