¡CONFIRMADO! Este es el 11 titular de Colombia vs. RD Congo, para buscar la clasificación en el Mundial
La Selección Colombia tiene el objetivo de llegar a seis puntos en la Copa del Mundo 2026.
Nicolás Forero
07:38 p. m.
La Selección Colombia ya está lista para jugar su segundo partido del Mundial 2026.
Su rival será República Democrática del Congo, que en el debut enfrentó a Portugal y consiguió un resultado histórico al empatar 1-1.
Este encuentro será en el Estadio Guadalajara, situado en Zapopan, México, a partir de las 9:00 de la noche.
En caso de conseguir una victoria, la Selección Colombia se clasificará automáticamente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y todavía tendrá posibilidades de ganar el grupo K, en el que también están Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.
¡Oficial! Esta es la nómina titular de la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo, en el Mundial 2026
El objetivo de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es que la Selección Colombia domine el partido vs. República Democrática del Congo y sume tres puntos más en el Mundial 2026.
En consecuencia, sus 11 elegidos para iniciar en la segunda fecha fueron los siguientes:
Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la zona de volantes; y Luis Suárez como único delantero.
¿Cómo está el grupo de Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026?
Por ahora, debido a que Portugal goleó a Uzbekistán en la segunda fecha, Colombia pasó a la segunda posición.
El panorama está así:
- Portugal: 4 puntos (+5).
- Colombia: 3 puntos (+2).
- República Democrática del Congo: 1 punto (0).
- Uzbekistán: 0 puntos (-7).
Siga aquí EN VIVO el partido entre Colombia vs. República Democrática del Congo, por el Mundial 2026
Como siempre, el Canal RCN estará acompañando a la 'tricolor' y permitiendo que usted sea testigo de las emociones a través de la pantalla.
Por ende, haciendo clic en el relacionado que encontrará a continuación, podrá ver el partido EN VIVO.