¡CONFIRMADO! Este es el 11 titular de Colombia vs. RD Congo, para buscar la clasificación en el Mundial

La Selección Colombia ya está lista para jugar su segundo partido del Mundial 2026.

Su rival será República Democrática del Congo, que en el debut enfrentó a Portugal y consiguió un resultado histórico al empatar 1-1.

Este encuentro será en el Estadio Guadalajara, situado en Zapopan, México, a partir de las 9:00 de la noche.

En caso de conseguir una victoria, la Selección Colombia se clasificará automáticamente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y todavía tendrá posibilidades de ganar el grupo K, en el que también están Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

¡Oficial! Esta es la nómina titular de la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo, en el Mundial 2026

El objetivo de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es que la Selección Colombia domine el partido vs. República Democrática del Congo y sume tres puntos más en el Mundial 2026.

En consecuencia, sus 11 elegidos para iniciar en la segunda fecha fueron los siguientes:

Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la zona de volantes; y Luis Suárez como único delantero.

¿Cómo está el grupo de Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026?

Por ahora, debido a que Portugal goleó a Uzbekistán en la segunda fecha, Colombia pasó a la segunda posición.

El panorama está así:

Portugal: 4 puntos (+5). Colombia: 3 puntos (+2). República Democrática del Congo: 1 punto (0). Uzbekistán: 0 puntos (-7).

Siga aquí EN VIVO el partido entre Colombia vs. República Democrática del Congo, por el Mundial 2026

Como siempre, el Canal RCN estará acompañando a la 'tricolor' y permitiendo que usted sea testigo de las emociones a través de la pantalla.

Por ende, haciendo clic en el relacionado que encontrará a continuación, podrá ver el partido EN VIVO.