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¡CONFIRMADO! Este es el 11 titular de Colombia vs. RD Congo, para buscar la clasificación en el Mundial

La Selección Colombia tiene el objetivo de llegar a seis puntos en la Copa del Mundo 2026.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 23 de 2026
07:38 p. m.
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La Selección Colombia ya está lista para jugar su segundo partido del Mundial 2026.

Su rival será República Democrática del Congo, que en el debut enfrentó a Portugal y consiguió un resultado histórico al empatar 1-1.

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Este encuentro será en el Estadio Guadalajara, situado en Zapopan, México, a partir de las 9:00 de la noche.

En caso de conseguir una victoria, la Selección Colombia se clasificará automáticamente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y todavía tendrá posibilidades de ganar el grupo K, en el que también están Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

¡Oficial! Esta es la nómina titular de la Selección Colombia vs. República Democrática del Congo, en el Mundial 2026

El objetivo de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico es que la Selección Colombia domine el partido vs. República Democrática del Congo y sume tres puntos más en el Mundial 2026.

En consecuencia, sus 11 elegidos para iniciar en la segunda fecha fueron los siguientes:

Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la defensa; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en la zona de volantes; y Luis Suárez como único delantero.

¿Cómo está el grupo de Colombia y República Democrática del Congo en el Mundial 2026?

Por ahora, debido a que Portugal goleó a Uzbekistán en la segunda fecha, Colombia pasó a la segunda posición.

El panorama está así:

  1. Portugal: 4 puntos (+5).
  2. Colombia: 3 puntos (+2).
  3. República Democrática del Congo: 1 punto (0).
  4. Uzbekistán: 0 puntos (-7).

Siga aquí EN VIVO el partido entre Colombia vs. República Democrática del Congo, por el Mundial 2026

Como siempre, el Canal RCN estará acompañando a la 'tricolor' y permitiendo que usted sea testigo de las emociones a través de la pantalla.

Por ende, haciendo clic en el relacionado que encontrará a continuación, podrá ver el partido EN VIVO.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. RD Congo: Siga en directo el partido de la tricolor en el Mundial 2026
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