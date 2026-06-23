Colombia – RD Congo: así le ha ido a la tricolor contra los países africanos

Este martes 23 de junio, la selección Colombia se enfrentará a la República Democrática del Congo en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieron la victoria en la primera jornada contra Uzbekistán. Los goles fueron obra de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Aunque el combinado asiático logró batir el pórtico de Camilo Vargas.

Congo empató a un gol con Portugal, aunque el cuadro luso se desquitó hace pocas horas tras golear por 5 a 0 a Uzbekistán. Esta será la primera vez que se verá las caras con Colombia.

¿Qué dice el historial?

Según Transfermarkt, este es el historial de la tricolor contra países africanos:

Nigeria: cuatro partidos – tres victorias y un empate

17 de abril de 1994 (partido amistoso): 1-0 a favor de Colombia.

17 de junio de 1995 (partido amistoso): 0-1 a favor de Colombia.

19 de noviembre de 2008 (partido amistoso): 1-0 a favor de Colombia.

30 de mayo de 2010 (partido amistoso): 1-1.

Camerún: cuatro partidos – dos victorias y dos derrotas

23 de junio de 1990 (Mundial de Italia 90): 2-1 a favor de Camerún.

26 de junio de 2003 (Copa Confederaciones 2003): 1-0 a favor de Camerún.

17 de octubre de 2012 (partido amistoso): 3-0 a favor de Colombia.

13 de junio de 2017 (partido amistoso): 0-4 a favor de Colombia.

Senegal: tres partidos – dos victorias y un empate

25 de junio de 2011 (partido amistoso): 2-0 a favor de Colombia.

31 de mayo de 2014 (partido amistoso): 2-2.

28 de junio de 2018 (Mundial de Rusia 2018): 0-1 a favor de Colombia.

Jordania: dos partidos – dos victorias

7 de junio de 2014 (partido amistoso): 3-0 a favor de Colombia.

8 de junio de 2026 (partido amistoso): 2-0 a favor de Colombia.

Marruecos: un partido – una victoria

4 de junio de 2006 (partido amistoso): 2-0 a favor de Colombia.

Costa de Marfil: un partido – una victoria

19 de junio de 2014 (Mundial de Brasil 2014): 2-1 a favor de Colombia.

Túnez: dos partidos – una victoria y un empate

22 de junio de 1998 (Mundial de Francia 98): 1-0 a favor de Colombia.

5 de marzo de 2014 (partido amistoso): 1-1.

Liberia: un partido – una victoria

4 de agosto de 2001 (partido amistoso): 1-2 a favor de Colombia.

Argelia: un partido – una derrota

15 de octubre de 2019 (partido amistoso): 3-0 a favor de Argelia.

Egipto: un partido – un empate

1 de junio de 2018 (partido amistoso): 0-0.

Sudáfrica: un partido – una derrota