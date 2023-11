¡Locura total! Lionel Messi fue captado en Disney junto con su familia: video

Lionel Messi se encuentra en Estados Unidos disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia, luego de vencer 1-0 a la Selección de Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial 2026.

El jugador fue captado por los paparazis en los parques de Disney, en Orlando.

Este 25 de noviembre, Antonela Roccuzzo, Thiago, Ciro, Mateo y Lionel Messi visitaron los parques de Disney y causaron furor entre los visitantes. A pesar de intentar pasar desapercibidos mientras ingresaban, no lograron evitar la atención de los presentes, como suele ocurrir en lugares muy concurridos.

Lionel Messi causó furor en Orlando, Estados Unidos

Antonella y Lionel se mostraron atentos y sonrientes durante toda la visita. Ambos optaron por lucir looks totalmente negros, incluyendo gorras, en un intento de no llamar la atención, aunque las imágenes de su llegada se viralizaron rápidamente.

Los hijos de Lionel Messi también acapararon la atención de los presentes al mostrar gestos serios mientras recorrían el lugar. Sus looks también recibieron elogios en redes sociales, ya que tanto Thiago como Mateo llevaban puesta la ropa oficial de la selección argentina de color celeste, con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

🚨Watch: Lionel Messi and Antonella with their children at the Disney 🩷pic.twitter.com/U8adwzTv7P — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) November 25, 2023

Fanáticos de Messi desbordados al verlo en Disney

Durante la visita, un fanático no pudo contener su emoción y le expresó su amor a Messi: "Messi, I love you". El jugador, abrazando a su hijo mayor, respondió levantando el pulgar en señal de agradecimiento.

Pero no fue el único detalle que llamó la atención del astro del fútbol en un corto video de la visita. Antes de la reacción a los gritos eufóricos de sus fanáticos, se pudo apreciar cómo Messi explotó una burbuja con la mano que pasó cerca de su rostro, algo común en las instalaciones del parque.

A pesar de intentar disfrutar de su tiempo libre, la falta de privacidad de los Messi volvió a estar en el debate después de la difusión de estas imágenes en redes sociales. Donde sea que vayan, el jugador despierta una gran pasión y todos desean acercarse a él, ya sea para saludarlo o pedirle una foto.