¿Qué vio el VAR? Enorme polémica en el clásico por aparente gol mal anulado a Luis Sandoval

El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali transcurría de manera tranquila y sin opciones de gol claras para ninguno de los dos equipos, hasta el minuto 37 cuando Luis Sandoval apareció para romper el empate.

El primer tanto del partido estuvo a la altura del marco del 'clásico'. Sandoval recibió un pase elevado en el área chica, bajó el balón con el pecho, luego se sacó de sombrero al arquero Jorge Soto y a otro rival, y finalmente definió con pierna derecha para abrir el marcador en Palmaseca. Golazo.

Sin embargo, 'Chino' Sandoval no salió a correr a celebrar porque se percató que el juez de línea invalidó el gol por fuera de lugar. El árbitro Jhon Hinestroza no reanudó de inmediato el juego porque el VAR estaba revisando la jugada para ratificar la posición ilícita.

Al ver la repetición y desde un ángulo en el que se podía apreciar de mejor manera la posición de los futbolistas, Luis Sandoval aparece habilitado por Adrián Ramos, quien segundos antes había despejado un remate del propio 'Chino', pero el balón quedó en los pies de Jefferson Díaz, quien luego asistió al delantero.

Con esa imagen, daba la sensación de que el VAR iba a avisarle a Hinestroza que convalidara el gol del Cali, pero después de varios minutos más de revisión, la decisión fue mantener el empate 0-0 y ratificar el fuera de lugar.

De inmediato se encendió la polémica, pues el taco del pie izquierdo de Ramos habilita claramente a Sandoval, por lo que no se entiende el por qué se sancionó fuera de lugar.

Minutos después, en redes sociales trascendió la imagen del trazado de líneas del VAR para analizar la jugada, y el manto de dudas es aún más grande respecto a la decisión, pues ahora queda la sensación de que ese trazado no se hizo de la manera correcta dado a la distancia entre el pie izquierdo de Adrián Ramos respecto a la posición de Luis Sandoval.

NO ERA FUERA DE LUGAR

En está acción de gol anulada a Sandoval de @AsoDeporCali vs @AmericadeCali no se aprecia que el jugador este adelantado y se ve que mandaron mal las líneas (la referencia del defensor debió ser el talón). El VAR se demoró mucho y se equivocó ¿Cómo la ven? pic.twitter.com/xAvIJ8gBVA