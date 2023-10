Con pruebas en mano: César Pastrana se defendió de acusaciones por quiebra de Santa Fe

Las preocupaciones no paran en Independiente Santa Fe. La temporada ha sido bastante irregular y aunque estaba dentro de los ocho primer en la tabla de la Liga BetPlay, Eduardo Méndez decidió ponerle fin al ciclo de Hubert Bodhert y en su reemplazo contrató al uruguayo Pablo Peirano.

Pero más allá de la actualidad deportiva, en Santa Fe también preocupa el momento financiero que traviesa. En diferentes oportunidades, Méndez ha revelado que el club pasa por una crisis económica importante y que por eso no ha podido contratar figuras de renombre, salvo Hugo Rodallega, y se las ha tenido que rebuscar para mantener la nómina sin retrasos en los pagos.

Acerca del origen de esta difícil situación económica de Santa Fe se ha hablado mucho, y una de las versiones que se ha mencionado durante el último tiempo es la responsabilidad que tuvieron los anteriores presidentes del club. El último en ser señalado fue César Pastrana, quien estuvo en el cargo por un poco más de ocho años entre 2010 y 2018, logrando ocho títulos a nivel nacional e internacional, contando la Copa Sudamericana en 2015.

¿César Pastrana es responsable por la quiebra de Santa Fe?

Un periodista responsabilizó a Pastrana de gastar más dinero del debido en contratar una cantidad innecesaria de jugadores para luego cederlos a equipos de media tabla para tener una buena relación con los directivos y así ganar esos votos en una eventual candidatura a la Dimayor.

"El anterior presidente de Independiente Santa Fe, César Pastrana, contrató una gran cantidad de jugadores, los mantuvo en su nómina, y como no los podía registrar a todos los prestó y pagaba sus salarios, así estuvieran en el Cúcuta, en Alianza Petrolera, en fin. A todos les prestaba, porque él tenía como objetivo llegar a la presidencia de la Dimayor", aseguraron en Blu Radio.

Pastrana se defendió

La aseveración generó toda una controversia alrededor de Santa Fe y de César Pastrana, por lo que el exdirectivo 'cardenal' decidió no quedarse callado y defenderse de esas acusaciones asegurando que bajo aunque agarró al club con las finanzas en rojo, lo dejó con un buen balance y lejos de estar en riesgo de un saldo negativo. Adjuntó un documento como prueba.

"Me he mantenido en silencio durante más de 5 años de haber dejado la presidencia del club, pero ante esta Injuria, quiero dejar constancia de lo siguiente: Este tipo de afirmaciones lo que buscan es dañar mi imagen ante el futbol, la afición y los medios de comunicación, he sido prudente por mi familia, entendiendo que cada persona maneja sus miedos, pero llega un momento en que la verdad tiene que salir a flote", comenzó el comunicado.

En defensa de las acusaciones, argumentó que "es por todo esto, por lo que tome la decisión de adjuntar a este comunicado, el acta de entrega (copia) que reposa en libro de actas del club, con sello de cámara de comercio y debidamente foliados, para que sea verificada y vean la manera como deje la institución, está acta está firmada por la comisión verificadora nombrada por la asamblea general".

Los documentos respaldan a Pastrana

En la acta presentada por César Pastrana queda constancia de que los ingresos del club "ascendieron a $31.838 millones" desde su llegada hasta su salida, el 31 de mayo de 2018. Los gastos fueron de $24.633 millones, por lo que la utilidad quedó en $7.204 millones. Además, uno de los grandes logros y legados de la administración de Pastrana fue la construcción de la actual sede deportiva de Santa Fe.

Después de eso, el exdirectivo aseguró que desde hace varios años no tiene nada que ver con Independiente Santa Fe más allá del sentimiento de hincha. No tiene ningún vínculo accionario ni tampoco es cercano a la junta directiva actual.

"Por último, quiero informar que no pertenezco al club, ni mi familia, y no figuramos en el mapa accionario, (para su conocimiento, cedí el porcentaje de mis acciones que quedaron después de la capitalización del club. Sin contraprestación económica alguna), solo deseo lo mejor para el club y recuerden las “personas pasan las instituciones quedan”, cada persona es responsable de sus actos, mis mejores deseos para que el rojo vuelva a ser grande", sostuvo.