Egan Bernal prendió las alarmas en el Ineos: fuerte caída en Vuelta a Cataluña

La primera etapa de la Vuelta Cataluña tuvo varias preocupaciones para los colombianos seguidores del ciclismo, pues durante el trayecto se presentaron varias caídas de corredores cafeteros, quienes prendieron las alarmas en los fans y entrenadores de sus respectivos equipos.

El corredor que más preocupó a todos los colombianos fue Egan Bernal, corredor del Ineos, que a 500 metros de la meta estuvo involucrado en una fuerte caída contra las barandas, lo que hizo que el pedalista cafetero se viera afectado físicamente por el impacto contra el piso y comenzara a preocupar a todos sus seguidores.

En las imágenes se puede observar como Egan Bernal intenta posicionarse mejor dentro del pelotón para pelear por la etapa. Sin embargo, en su afán de tener una mejor panorámica tuvo un pequeño encontrón con otros competidores, que hicieron que el corredor del Ineos se fuera al piso.

Luego de la caida, Egan Bernal estuvo algunos minutos en el piso, pero luego se pudo levantar por sus propios medios y espero que el carro del Ineos llegara al lugar para cambiar de bicicleta, pues al parecer la que tenía tuvo algunas complicaciones mecánicas, lo que hizo que el colombiano perdiera algunos minutos (3:47).

Hasta el momento, Ineos no se ha pronunciado sobre lo acontecido con Egan Bernal, quien se pudo montar en su bicicleta y pedalear hasta la línea, perdiendo varios minutos con el ganador de la primera etapa de la Vuelta Cataluña.

🇨🇴Egan Bernal involved in a crash with 500m to go #VoltaCatalunya103 pic.twitter.com/yJAXt1hViI