Con final de infarto, Van Den Berg se llevó la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña

Con un final de infarto, este jueves la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña dejó como ganador de Van Den Berg, hombre del EF Eduaction quien le ganó mano a mano a Bryan Coquard y Arne Marit.

Entre los favoritos no hubo mayores movimientos, dejando todos los esfuerzos para la etapa de este viernes, la cual será de montaña.

Una etapa relativamente tranquila fue la que se vivió este jueves en la ronda ibérica. Un total de 169 kilómetros se recorrieron en la cuarta fracción que tuvo desde el inicio una fuga conformada por Thomas De Gendt y Urko Berrade quienes sacaron distancia con el pelotón.

Los escapados lograron tomar más de tres minutos de diferencia con el lote, coronando incluso el primer y único puerto de montaña del día (Port D´Ager), siendo De Gendt el ganador de los cinco puntos en la clasificación.

No obstante, con el correr de los kilómetros, el pelotón fue cerrando la brecha con los fugados de a poco. El Alpecin fue uno de los equipos que estuvo en la punta para lograr cazarlos.

A falta de menos de 30 kilómetros a meta, la fuga fue capturada por el lote que dejó en el último sprint intermedio como ganador a Wouter Poels.

