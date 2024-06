El único cambio que tendría Colombia para su debut contra Paraguay

La Selección Colombia se enfrenta este lunes 24 de junio con Paraguay en el debut de la Copa América 2024 y el combinado tricolor tendría tan solo una modificación con respecto al equipo que comúnmente forma Néstor Lorenzo para los partidos importantes.

Imbatible en sus últimos 23 partidos y con ganas de un segundo trofeo en su vitrina, Colombia puede validar este lunes el rótulo de favorita en Copa América de Estados Unidos-2024, al que se resiste, cuando enfrente a un Paraguay que dará lucha.

Ambas escuadras abren los duelos por el Grupo D en el NRG Stadium de Houston, en Texas, a las 5:00 p.m. Cierran la llave en Inglewood, California, la siempre poderosa Brasil y una Costa Rica en formación.

"No es que uno no esté ilusionado, al contrario, estamos ilusionados todos. El tema es que casi nunca gana el favorito, normalmente se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso", aseguró el DT de Colombia, Néstor Lorenzo, en conferencia de prensa este domingo.

Colombia sueña con la Copa América

Ganadora en casa de la edición de 2001 del torneo de selecciones más antiguo del mundo, Colombia parece estar en su mejor momento para repetir la hazaña. Está en zona de clasificación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y ha logrado buenas victorias en duelos amistosos.c

"No pensamos en el invicto, a los jugadores no les hablo del invicto (...) Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada. Mañana (lunes) es otra historia", consideró Lorenzo, quien admitió esperar un duelo "difícil".

La única modificación que tendría el equipo colombiano con respecto a lo que ha formado Lorenzo en sus últimas presentaciones sería en zona defensiva. Yerry Mina saldría de arranque con el propósito de contrarrestar el juego aéreo de Paraguay.