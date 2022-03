Yoreli Rincón dice por qué no ha vuelto a la Selección: “estoy vetada hace 4 años”

Yoreli Rincón lleva un largo tiempo si vestir la camiseta de la Selección Colombia, a pesar de estar jugando en Italia, por lo que contó los motivos por los que, según ella, no ha regreso al equipo nacional.

“Yo no juego en la Selección Colombia desde el 2018. La verdad todos la saben, pero se esconde, yo estoy vetada desde hace 4 años. Yo me imagino que fue por la pelea del premio de la Copa Libertadores”, dijo la jugadora en entrevista con Blu Radio.

La volante de 28 años, que actualmente juega en Sampdoria, entregó más detalles de lo que sucedió en esa polémica por los premios del torneo que ganó Huila y en que ella fue pieza clave, pero también la lucha para que la liga femenina no se acabara en Colombia.

“Cuando sacamos a la luz las diferencias en los pagos, la falta de apoyo, los vetos que ya existían, cuando iban a eliminar la liga e hicimos un revuelo para que no permitir que la terminaran. Al final nos dieron el premio de la Libertadores, pero no me volvieron a llamar”, contó.

Rincón también dejó claro que desde hace cuatro años no recibe una llamada del técnico de la selección, por lo que desconoce si la situación de sus compañeras ya mejoró. “Escuché que el técnico dijo que estaba pendiente del nivel de las jugadoras, pero desde 2018 no recibo ni una llamada, ni del técnico, ni de la Federación”.

Finalmente, la jugadora afirmó que espera que la condiciones en el fútbol femenino sigan mejorando y que las futbolistas actuales estén recogiendo los frutos de la lucha que ella y sus otras compañeras iniciaron hace un tiempo.

