CANAL RCN
Economía

Adiós a las filas: presentaron nueva forma para recargar tarjeta TuLlave en Bogotá

Presentaron una innovadora forma para que los usuarios del sistema integrado de transporte público en Bogotá puedan recargar sus pasajes.

tarjeta TuLlave Transmilenio
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
10:55 a. m.
La Alcaldía de Bogotá presentó una nueva forma para recargar la tarjeta TuLlave con un proceso en línea a través del Portal Bogotá, permitiendo a la ciudadanía realizar la recarga de forma digital, segura y en cuestión de minutos.

Este servicio está disponible las 24 horas del día y elimina la necesidad de hacer filas o desplazarse a puntos físicos, facilitando el acceso al sistema de transporte público de la ciudad.

Cómo funciona la recarga en línea de la tarjeta TuLlave

El proceso de recarga digital es simple y está diseñado para el uso cotidiano. Los usuarios deben ingresar a bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota, seleccionar la opción “Recarga TuLlave” dentro de Pagos Bogotá, digitar el número de la tarjeta, elegir el monto y realizar el pago en línea con los medios disponibles.

Una vez completado el pago, la recarga debe activarse pasando la tarjeta por un validador o máquina habilitada del sistema Transmilenio, ubicados en estaciones, portales y algunos puntos externos autorizados. Este paso es necesario para que el saldo se vea reflejado en la tarjeta.

Otras opciones para recargar la tarjeta TuLlave

Esta función a través del Portal Bogotá se suma a otros métodos disponibles en línea. A través de la aplicación de Transmilenio se puede recargar su tarjeta TuLlave, así como por medio de Nequi, descontando el valor de la recarga desde su saldo disponible.

Finalmente, la aplicación de Maas es una de las más completas, pues si su teléfono móvil cuenta con tecnología NFC, puede activar su recarga de manera inmediata, sin esperar los 30 minutos que necesitan las opciones previamente mencionadas.

