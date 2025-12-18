Transmilenio anticipa cuándo estará lista la avenida 68: ciertos tramos operarían antes

Transmilenio cumple un cuarto de siglo de operación, consolidándose como el sistema de transporte público más importante de Colombia con cifras que reflejan su magnitud e impacto.

Cada día, realiza cuatro millones de viajes gracias a una flota de 10.500 buses y 143 cabinas de Transmicable. Cerca de 35 mil trabajadores le dan vida y garantizan el servicio.

Candelaria González, subgerente técnica de Transmilenio, habló en Noticias RCN acerca de lo que significa para la empresa cumplir 25 años.

¿Qué se está haciendo con los colados y la seguridad?

Entre los principales desafíos que enfrenta se encuentra el problema de los colados. Al respecto, la subgerente contó qué se está haciendo: “Estamos trabajando en varios frentes para solucionarlo. Tenemos el de cultura ciudadana, también el tema de infraestructura, beneficios para nuestros usuarios, el tema de vigilancia y en apropiación con la comunidad”.

También enfatizó que los usuarios están en el centro de las decisiones, por lo que ha habido avances en la cultura ciudadana, infraestructura, vigilancia y sentido de corresponsabilidad. La idea es lograr de manera pedagógica que la validación del pasaje, más que una obligación, sea una responsabilidad ciudadana.

¿Cuándo estará lista la avenida 68?

Otro aspecto clave es el tema de las obras, especialmente sobre la avenida 68. González indicó que, dada la masiva expectativa generada, con el trabajo articulado del IDU se busca entregarla en 2027.

Aunque, destacó que cuando ciertos tramos estén culminados, podrán entrar en operación sin necesidad que todo el megaproyecto esté listo. Es decir, algunas partes podrán funcionar antes de la entrega final.

Sin duda, la inseguridad es uno de los temas que más aqueja a los usuarios, especialmente lo relacionado con los atracos, ya sea con el uso de armas, ‘raponazo’ u otra modalidad.

La subgerente detalló que se trabaja en una extensa cantidad de frentes. Muestra de ello es el convenio con la Policía, esquemas de vigilancia y más de 35 mil colaboradores. Asimismo, los buses cuentan con un centro de control avanzado tecnológicamente que permite darles mayor tranquilidad a los usuarios.