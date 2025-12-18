Transmilenio cumple 25 años: esta es su historia

En su primer día de operación, el 18 de diciembre del 2000, Transmilenio movilizó a 18.618 personas, en 14 buses, que se desplazaron entre el Portal 80 y la estación Tercer Milenio, construida sobre la avenida Caracas con calle Sexta.

Hoy, 25 años después, registra un promedio de cuatro millones de viajes al día, con una flota que incluye 2.203 buses del componente troncal, 7.359 buses del componente zonal, 947 buses alimentadores y 163 cabinas del Transmicable.

“TransMilenio”, dice la gerente María Fernanda Ortiz, “es un orgullo para Bogotá y estamos felices de celebrar 25 años de operación de un sistema que mueve, conecta y transforma a Bogotá. Gracias a nuestros colaboradores y comunidad usuaria por hacer del TransMi un servicio ejemplo a nivel mundial”.

Transmilenio: un sistema que fue creciendo a pasos agigantados

En su segundo y tercer año de operación, Transmilenio puso en marcha las obras de las “troncales Calle 80 y Caracas Sur, e inauguró la troncal Autonorte y el Eje Ambiental” y en el 2003 hizo lo mismo con las troncales Américas, Suba, NQS Central y NQS Sur.

Con la siguiente década, en 2012, se construyeron las troncales Calle 26, Carrera 10 y Calle 6 y entraron en operación las primeras rutas del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).

En el futuro y, a pesar de la llegada del metro, Transmilenio seguirá renovándose. Se espera que, entre 2026 y 2027 la ciudad reciba 705 buses eléctricos para incluir en su flota y en los años siguientes entren en operación las “troncales de la avenida 68, Ciudad de Cali, el corredor de Soacha, se complete la extensión de la troncal Caracas Sur, Calle 13 y se entreguen a la ciudad los TransmiCable de San Cristóbal y Potosí”.

Integración tarifaria y recorridos llenos de arte:

Uno de los grandes orgullos del sistema Transmilenio es la tarjeta TuLlave, que permite el ingreso de pasajeros a sus distintos componentes con una única tarifa, que permite realizar transbordos entre buses del Sitp, Transmilenio y las cabinas de Transmicable sin costos adicionales, durante 125 minutos, tras realizar el pago.

“La integración tarifaria y física que Bogotá logró es más que comodidad, es un acto de equidad que permite a nuestra comunidad usuaria acceder a oportunidades laborales y de educación a través del transporte público. TransMi es el orgullo de una ciudad que usa la tecnología para que todos nos movamos mejor”, celebró la gerente Ortiz.

Y para mejorar la experiencia de viaje, Transmilenio ha forjado alianzas con artistas locales e internacionales, que diseñaron 174 murales, 194 tótems e intervinieron 1.817 metros cuadrados con su arte.