Alianza LifeMiles y Cencosud Colombia: cómo redimir y ganar millas

La nueva alianza entre LifeMiles y Cencosud en Colombia permite a los colombianos convertir sus compras de supermercado en tiquetes aéreos o pagar sus víveres usando millas. Descubra cómo sacarle el máximo provecho a esta unión en Jumbo, Metro y Easy para su beneficio.

¿En qué consiste la nueva alianza entre LifeMiles y Cencosud?

En un movimiento estratégico que busca transformar los hábitos de consumo de los colombianos, LifeMiles y el conglomerado de retail Cencosud han anunciado una integración sin precedentes. Esta alianza, la primera que el programa de fidelización de Avianca firma con supermercados de grandes superficies en el país, conecta directamente las compras cotidianas con el mundo de las experiencias turísticas.

Con este acuerdo, los clientes de ambas marcas se benefician de un ecosistema que ahora cuenta con más de 200 aliados comerciales para LifeMiles y más de 150 para Puntos Cencosud. El objetivo principal es claro: recompensar la fidelidad del consumidor haciendo que sus gastos básicos en alimentación y hogar se conviertan en un vehículo para acceder a recompensas de alto valor.

Cómo convertir Puntos Cencosud en LifeMiles para sus viajes

Uno de los mayores atractivos para los usuarios de Google Discover que buscan "cómo viajar barato" o "trucos de millas", es precisamente la posibilidad de acumulación pasiva. Gracias a este convenio, los Puntos Cencosud que los usuarios acumulan habitualmente al hacer sus compras de mercado o tecnología, ahora tienen un nuevo destino.

Los clientes podrán transferir y convertir estos puntos acumulados en millas LifeMiles. Esto significa que llenar la despensa mensual en las tiendas del grupo chileno se traduce directamente en saldo a favor para planear esas ansiadas vacaciones familiares, acercando a los colombianos a sus destinos soñados con cada visita a la caja registradora.

Paso a paso para redimir millas LifeMiles en Jumbo, Metro y Easy

El beneficio funciona en ambas direcciones. Además de acumular, los socios del programa de lealtad podrán redimir sus millas LifeMiles directamente en las tiendas físicas de Cencosud en todo el territorio colombiano.

Si usted cuenta con millas acumuladas por sus viajes o uso de tarjetas de crédito aliadas, ahora puede utilizarlas como método de pago para llevar a casa productos de supermercado, tecnología, electrodomésticos o artículos para el hogar en cualquiera de las sucursales de Jumbo, Metro y Easy. Esta flexibilidad responde a la necesidad actual de los consumidores de encontrar valor tangible y liquidez en sus programas de lealtad durante su día a día.

Destinos y beneficios que se abren con esta unión estratégica

La integración de compras habituales con experiencias de viaje premium es la tendencia del futuro del retail. Al trasladar el valor del supermercado a LifeMiles, los usuarios adquieren la posibilidad de volar a los más de 80 destinos directos que ofrece Avianca, así como conectar con más de 1.000 destinos a través de la red de Star Alliance.

Jaime Manso, Vicepresidente Senior de Loyalty & LifeMiles, destacó:

Esta alianza reafirma nuestro compromiso de acompañar a nuestros socios más allá de sus viajes, integrándonos también a sus decisiones de consumo diarias. Estamos transformando compras cotidianas en experiencias de valor, ampliando las oportunidades para que nuestros clientes acumulen y rediman millas de manera más cercana, simple y relevante.

Por su parte, desde la gerencia de Marketing y Customer Experience de Cencosud, señalaron que esta iniciativa representa una evolución en la forma de premiar la fidelidad, brindando "beneficios concretos que se adaptan al estilo de vida de nuestros consumidores".

Para conocer a detalle los términos, condiciones y tasas de conversión de esta alianza, los usuarios pueden ingresar al portal oficial de LifeMiles y Cencosud.