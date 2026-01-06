Vapeadores bajo la lupa en Bogotá: alertan por aumento del consumo entre jóvenes y sus efectos en la salud

El consumo de nicotina ha cambiado de forma en los últimos años. Los cigarrillos electrónicos y vapeadores se han popularizado especialmente entre adolescentes y jóvenes gracias a sabores llamativos, diseños modernos y una fuerte presencia en entornos digitales.

Sin embargo, detrás de esa imagen de aparente inocuidad, expertos y autoridades sanitarias alertan sobre los riesgos que estos dispositivos siguen representando para la salud.

Las preocupaciones crecen en un momento en el que el uso de estos productos aumenta en distintas partes del mundo. Según cifras citadas por la Secretaría Distrital de Salud, actualmente más de 100 millones de personas utilizan cigarrillos electrónicos, entre ellas cerca de 15 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años.

¿Por qué preocupan los vapeadores a las autoridades de salud?

Aunque suelen promocionarse como una opción menos perjudicial que el cigarrillo convencional, los vapeadores contienen nicotina y otras sustancias que pueden afectar el organismo.

Las autoridades sanitarias advierten que estos dispositivos pueden generar dependencia y estar relacionados con problemas respiratorios y cardiovasculares. Además, el atractivo de sus sabores y presentaciones ha contribuido a disminuir la percepción de riesgo, especialmente entre menores de edad y jóvenes.

Para la Secretaría Distrital de Salud, el desafío actual no se limita al cigarrillo tradicional, sino que incluye nuevas formas de consumo que suelen presentarse como productos modernos o inofensivos.

¿Qué tan extendido está el consumo en Colombia?

El tabaquismo continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública en el país. Se estima que alrededor de 35.000 personas fallecen cada año por enfermedades asociadas al consumo de tabaco.

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A esto se suma el impacto económico. Los costos relacionados con estas enfermedades superan los 17 billones de pesos anuales para el sistema de salud.

En cuanto a los dispositivos electrónicos, las cifras muestran una expansión significativa. Cerca de 1,1 millones de colombianos han utilizado vapeadores o cigarrillos electrónicos, mientras que la prevalencia alcanza aproximadamente el 18,6 % entre personas de 12 a 24 años.

¿Qué encontraron las autoridades sobre la exposición al humo en los hogares?

Entre 2019 y 2025, la Secretaría Distrital de Salud aplicó más de 57.000 encuestas a padres y cuidadores de menores de 14 años.

Los resultados muestran una reducción en la proporción de hogares donde se consume tabaco, pasando de 25,2 % a 16,8 %. Sin embargo, el problema sigue presente: para este año, cerca de uno de cada seis niños convivía con al menos una persona fumadora dentro de su hogar.

Las mayores proporciones de consumo de tabaco en viviendas se identificaron en localidades como La Candelaria y Antonio Nariño. Asimismo, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe registraron mayores niveles de exposición infantil al humo.

¿Cómo afecta el humo del tabaco a los niños?

Los hallazgos de la Secretaría de Salud evidenciaron consecuencias importantes sobre la salud respiratoria infantil.

En menores de cinco años, la exposición al humo dentro del hogar incrementó la probabilidad de presentar síntomas respiratorios. Además, cuando existió consumo de tabaco durante la gestación, la probabilidad de que los niños desarrollaran sibilancias fue más de tres veces superior.

Estas condiciones pueden afectar la calidad de vida de los menores y aumentar la aparición de problemas respiratorios desde edades tempranas.

¿Qué ocurre con los adultos mayores?

Las afectaciones tampoco se limitan a la población infantil.

Entre 2019 y 2025 fueron caracterizadas más de 18.000 personas mayores de 60 años. Los resultados mostraron asociaciones entre el consumo de tabaco, la exposición pasiva al humo y síntomas como tos frecuente, dificultad para respirar y sibilancias.

Estos hallazgos refuerzan las advertencias sobre los efectos que el tabaco y la nicotina pueden tener en distintas etapas de la vida.

¿Qué medidas se están tomando para frenar el consumo?

Como parte de las acciones de control, la Secretaría Distrital de Salud realizó más de 382.000 visitas de inspección, vigilancia y control entre 2019 y 2025.

Durante estos operativos se detectaron incumplimientos relacionados con ambientes libres de humo, estrategias para desestimular el consumo y la venta de cigarrillos al menudeo.

Además, con la entrada en vigor de la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 0624 de 2025, las autoridades buscan fortalecer la vigilancia sobre cigarrillos tradicionales, vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco.

Paralelamente, se han desarrollado jornadas educativas y de prevención en colegios, universidades, sedes del SENA, parques y zonas rurales de Bogotá, con apoyo de entidades públicas, universidades y organizaciones comunitarias.