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Los Pericos vuelven a Bogotá y estrenarán su nuevo disco en vivo

Bogotá recibirá a Los Pericos con sus clásicos y nuevas canciones. ¿Cuándo y dónde comprar las boletas?

Los Pericos
Foto: Los Pericos-Mi Taquilla

Noticias RCN

junio 01 de 2026
09:40 p. m.
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La icónica banda argentina Los Pericos volverá a encontrarse con el público colombiano en un concierto programado para el próximo 5 de junio en Bogotá. El grupo, referente del ska y reggae en Latinoamérica, llegará a la capital para presentar por primera vez en el país las canciones de su más reciente producción discográfica, 'Inmortal', además de interpretar los temas que han marcado sus cuatro décadas de trayectoria.

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La cita será en Lourdes Music Hall, uno de los escenarios musicales que ha ganado protagonismo en la agenda cultural bogotana gracias a su formato íntimo y su apuesta por artistas nacionales e internacionales.

Concierto de Los Pericos en Bogotá

El concierto promete un recorrido por diferentes etapas de la carrera de la agrupación argentina. Además de las nuevas composiciones incluidas en 'Inmortal', los asistentes podrán escuchar algunos de los éxitos más reconocidos del repertorio de la banda.

Temas como 'Pupilas lejanas', 'Runaway', 'Sin cadenas' y 'Mucha experiencia' harán parte de una presentación que busca combinar nostalgia, energía y la esencia del reggae latino que ha caracterizado a Los Pericos desde sus inicios.

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La agrupación ha logrado consolidarse como una de las más influyentes del género en habla hispana, con una trayectoria que supera los 40 años y una conexión especial con el público colombiano, país que ha sido una parada frecuente en sus giras internacionales.

¿Dónde será el concierto de Los Pericos y cuánto cuestan las entradas?

El espectáculo tendrá lugar en Lourdes Music Hall, ubicado en la Carrera 13 #64-56, en Bogotá. El recinto se ha convertido en uno de los espacios preferidos para conciertos en formato cercano, permitiendo una experiencia más directa entre artistas y asistentes.

La boletería está disponible en dos categorías. La entrada General tiene un valor desde $108.000, mientras que la localidad VIP se encuentra desde $135.000.

La banda llegará a Colombia con su formación actual integrada por Juanchi Baleirón, Diego "Chapa" Blanco, Gastón Moreira, Marcelo Blanco, Ariel Raiman y Guillermo Valentinis, quienes continúan llevando el legado musical del grupo por diferentes escenarios de América Latina.

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La presentación en Bogotá será una oportunidad para que varias generaciones de seguidores compartan una noche cargada de clásicos, nuevas canciones y la energía que ha convertido a Los Pericos en una de las agrupaciones más representativas del reggae en español.

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