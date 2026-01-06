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Falleció el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el MG (r) Javier Alberto Ayala Amaya

Ayala Amaya, reconocido por su liderazgo y compromiso, desarrolló una amplia carrera en las Fuerzas Militares.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
09:42 p. m.
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El Hospital Militar Central informó este lunes el fallecimiento del Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., quien se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada y dedicó gran parte de su vida al servicio de las Fuerzas Militares y de la Nación.

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Trayectoria en las Fuerzas Militares y la academia

Ayala Amaya, reconocido por su liderazgo y compromiso, desarrolló una amplia carrera en las Fuerzas Militares, donde alcanzó el grado de Mayor General.

Posteriormente, orientó sus esfuerzos hacia la educación superior, liderando la Universidad Militar Nueva Granada y contribuyendo a la formación de ciudadanos y profesionales al servicio del país.

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Condolencias por el fallecimiento de Javier Alberto Ayala

El Hospital Militar Central destacó que durante su permanencia en la institución recibió atención integral por parte del equipo asistencial y exaltó su legado de servicio y liderazgo. “La Institución reconoce y exalta el legado de servicio, liderazgo y compromiso del señor Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya”, señaló el comunicado oficial.

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El centro médico expresó sus condolencias a la familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad neogranadina, que hoy lamenta profundamente su partida.

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