Falleció el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el MG (r) Javier Alberto Ayala Amaya

El Hospital Militar Central informó este lunes el fallecimiento del Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., quien se desempeñaba como rector de la Universidad Militar Nueva Granada y dedicó gran parte de su vida al servicio de las Fuerzas Militares y de la Nación.

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Trayectoria en las Fuerzas Militares y la academia

Ayala Amaya, reconocido por su liderazgo y compromiso, desarrolló una amplia carrera en las Fuerzas Militares, donde alcanzó el grado de Mayor General.

Posteriormente, orientó sus esfuerzos hacia la educación superior, liderando la Universidad Militar Nueva Granada y contribuyendo a la formación de ciudadanos y profesionales al servicio del país.

Condolencias por el fallecimiento de Javier Alberto Ayala

El Hospital Militar Central destacó que durante su permanencia en la institución recibió atención integral por parte del equipo asistencial y exaltó su legado de servicio y liderazgo. “La Institución reconoce y exalta el legado de servicio, liderazgo y compromiso del señor Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya”, señaló el comunicado oficial.

El centro médico expresó sus condolencias a la familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad neogranadina, que hoy lamenta profundamente su partida.