James Rodríguez hizo petición a la hinchada y reveló cuál es la meta de la Selección Colombia en el Mundial

La Selección Colombia cerró con una sonrisa su despedida ante la afición nacional antes de emprender el viaje rumbo al Mundial de 2026.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 3-1 a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en una noche marcada por el fútbol, la emoción y los mensajes de confianza de sus principales referentes.

Ante más de 30.000 espectadores, la Tricolor celebró gracias a los goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Además, el ambiente estuvo acompañado por las presentaciones musicales de Juan Palau, Morat y Carlos Vives, que hicieron de la jornada una verdadera fiesta para los aficionados.

Uno de los que se vio bien en la noche, fue James Rodríguez. Aunque ingresó durante el compromiso, el capitán volvió a demostrar su calidad con la asistencia que terminó en el tercer tanto colombiano.

El mensaje de James para los hinchas de Colombia

Al finalizar el encuentro, James habló sobre el respaldo de la afición y aprovechó para enviar un mensaje tanto a los seguidores como a quienes acompañarán a la selección durante la Copa del Mundo.

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"Son bastantes años aquí y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande. Esperemos que salga bien", expresó el volante colombiano.

Posteriormente, pidió unión y apoyo de cara al desafío mundialista.

"Que crean siempre, siempre damos todo y que se sienta como esa buena vibra, con una buena palabra, escribiendo en redes también, que eso se contagia. Uno siente eso y solo les pido que vibren de muy buena manera, que vibren alto y hay que hacer las cosas bien allá", afirmó.

La meta de Colombia en el Mundial 2026, según James

James también fue claro al hablar sobre las aspiraciones de la Selección Colombia en la cita orbital. El capitán considera que el equipo tiene argumentos para competir frente a cualquier rival.

"La meta es ir hasta el último día. Ya lo hicimos en Copa América con unas selecciones bravas, entonces vamos paso a paso", aseguró.

Las declaraciones reflejan la confianza que existe dentro del grupo tras una destacada Copa América y una sólida preparación. Ahora, la Tricolor se enfoca en su próximo amistoso que será este 7 de junio ante Jordania, a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y que usted podrá ver por el Canal RCN.