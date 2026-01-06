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Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de junio de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de junio de 2026. Verifique el número ganador, la serie y los principales premios sorteados.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de junio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
09:32 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos durante la noche de este lunes 1 de junio de 2026 a los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima, dos de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.

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Como ocurre cada semana, los apostadores esperaban conocer si la suerte estuvo de su lado y si alguno de los números elegidos resultó ganador del premio mayor.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 1 de junio de 2026

A continuación, le compartimos los resultados del más reciente sorteo para que pueda verificar su billete y confirmar si obtuvo algún premio.

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La Lotería de Cundinamarca realizó una nueva edición de su sorteo este lunes, entregando millonarios premios a los participantes que acertaron las combinaciones ganadoras.

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Los jugadores pueden revisar el plan completo de premios en los canales oficiales de la lotería para verificar aproximaciones, series y demás categorías de premios.

La Lotería de Cundinamarca es una de las más reconocidas del país y cada semana atrae a miles de apostadores gracias a sus atractivos premios y trayectoria en el mercado colombiano.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, 1 de junio de 2026

Por su parte, la Lotería del Tolima también celebró su sorteo ordinario durante la noche de este lunes, despertando la expectativa entre quienes adquirieron un billete para participar.

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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Las personas que resulten ganadoras deberán conservar el billete en buen estado y consultar los procedimientos establecidos por la lotería correspondiente para reclamar su premio.

Recuerde que los resultados oficiales son publicados por las entidades organizadoras una vez finaliza el sorteo. Asimismo, es importante verificar cuidadosamente el número, la serie y las condiciones del billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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