SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 1 de junio de 2026

Junio comenzó con una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los sorteos que diariamente genera consultas entre quienes siguen los resultados de juegos de azar en Colombia. Como ocurre cada noche, una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal terminó marcando la jornada.

El inicio de mes suele despertar interés adicional entre algunos jugadores, ya que representa el comienzo de un nuevo ciclo de sorteos. Por esa razón, el resultado de este 1 de junio de 2026 se convierte en uno de los primeros datos de referencia dentro del calendario de junio.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo de este 1 de junio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de junio de 2026

Tras los sorteos del fin de semana, el Super Astro Sol volvió a sortearse a las 10:50 de la noche.

La presentadora mostró las balotas, mientras que el delegado de Coljuegos aprobó la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El dato pasa a integrar el historial diario del juego, una secuencia de resultados que se construye noche tras noche y que es consultada por quienes participan de forma frecuente en esta modalidad.

¿Qué elementos conforman el resultado del Super Astro Luna?

La estructura del juego está compuesta por dos componentes: una combinación numérica de cuatro cifras y un signo zodiacal asociado al sorteo.

Esta característica distingue al Super Astro Luna dentro de los sorteos diarios, ya que el resultado no se limita únicamente a un número, sino que incorpora un segundo elemento que forma parte integral de la combinación oficial.

Con el resultado de este 1 de junio de 2026 ya registrado, el juego suma una nueva combinación a su historial. Ahora, las cifras de esta noche pasan a ocupar su lugar dentro de la secuencia diaria de sorteos que acompaña el desarrollo del mes de junio.