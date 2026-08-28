Gobierno anuncia alivios económicos con el Icetex para más de 44 mil afectados por el terremoto

Se completaron más de dos semanas desde que ocurrió el devastador terremoto del 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El sismo de magnitud 7.4 se dio pasadas las 7:30 a.m. de aquel día y con corte a las 6:30 a.m. del 27 de agosto, este es el balance en 496 municipios afectados:

¿Cuántas víctimas deja el terremoto?

331 personas fallecidas.

4.449 personas heridas.

219 personas desaparecidas.

364 personas rescatadas.

187.839 viviendas averiadas.

33.395 viviendas destruidas.

6.372 edificios averiados.

655 edificios colapsados.

2.159 animales afectados.

2.949 animales rescatados.

377 centros de salud afectados.

4.358 centros comunitarios afectados.

473 vías afectadas.

5 aeropuertos afectados.

121 acueductos afectados.

76 puentes vehiculares afectados.

9 puentes peatonales afectados.

¿Cuáles son los alivios económicos?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también precisó que 3.833 centros educativos se vieron perjudicados. Por eso, el Ministerio de Educación ha anunciado varias medidas en torno a buscar soluciones con el Icetex.

Una de estas es el paquete de alivios económicos que se espera beneficien a más de 44 mil personas afectadas con crédito educativo en Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, los departamentos con mayores afectaciones.

El Icetex les suspenderá temporalmente las acciones de cobro, congelará las cuotas del crédito y de la generación de intereses: esas son las medidas destinadas a los habitantes damnificados tras la emergencia.

En materia económica, el ministerio dispone de 520 mil millones de pesos para subsidiar tasas de interés, sostenimiento y condonaciones por graduación.

Otra medida clave es que el Icetex extendió hasta el martes 15 de septiembre el calendario de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de este 2026.

“Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia”, declaró Viviane Morales, la jefa de cartera.