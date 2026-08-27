FIFA permite a Argentina cumplir sanciones en partidos amistosos

La Selección Argentina recibió una noticia que alivia su panorama de cara a las próximas fechas internacionales. La FIFA autorizó que varios jugadores sancionados por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 puedan empezar a cumplir sus castigos en partidos amistosos, lo que permitiría que las suspensiones se agoten antes de compromisos oficiales.

La medida fue aprobada luego de una solicitud presentada formalmente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Qué jugadores de Argentina podrán cumplir la sanción en amistosos?

La suspensión más extensa corresponde a Leandro Paredes, quien recibió un castigo de 10 partidos. El defensor Nahuel Molina fue sancionado con siete encuentros, mientras que el mediocampista ofensivo Thiago Almada recibió una fecha de suspensión.

También fue castigado Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, con tres partidos. Por su parte, el español Gavi recibió una sanción de un encuentro.

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La autorización de FIFA abre la posibilidad de que los futbolistas argentinos descuenten parte de estas fechas durante partidos amistosos de clase A, además de los encuentros oficiales.

¿Qué pidió la AFA y qué respondió la FIFA?

La federación argentina solicitó que las sanciones pudieran cumplirse en “partidos amistosos de clase ‘A’ y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA aceptó la petición y consideró que la solicitud se ajustaba a la normativa vigente.

La decisión resulta importante para Argentina porque le permite utilizar los próximos amistosos como parte del cumplimiento de las suspensiones, reduciendo potencialmente la cantidad de partidos oficiales en los que los jugadores deberán permanecer ausentes.

¿Por qué sancionaron a los jugadores argentinos?

Las sanciones están relacionadas con los incidentes registrados después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, cerca de Nueva York.

Según la información entregada, los hechos comenzaron después de una acción protagonizada por Molina, quien golpeó al mediocampista español Rodri. Posteriormente, Paredes derribó a Eric García y a Gavi.

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Los episodios terminaron generando las sanciones disciplinarias anunciadas por la FIFA la semana anterior.

¿Cuándo podría Argentina empezar a descontar las suspensiones?

La próxima ventana internacional de partidos FIFA está prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. De acuerdo con la prensa argentina citada en la información, la selección podría disputar hasta tres partidos amistosos durante ese periodo.

Esto le abriría una primera oportunidad para que los futbolistas sancionados comiencen a cumplir sus respectivos castigos.

De manera paralela, la AFA anunció que espera conocer los fundamentos de las sanciones para presentar recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA. En caso de ser necesario, el proceso podría llegar posteriormente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).