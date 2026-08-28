Militar de la legión extranjera francesa fue secuestrado por disidencias de 'Iván Mordisco' en Nariño, Colombia

Disidentes de las extintas FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, mantienen en cautiverio al soldado de la Legión Extranjera francesa José Olger Melo Charry, secuestrado el pasado 6 de agosto mientras se desplazaba en carretera, por el departamento de Nariño.

El rapto de Melo Charry, de nacionalidad colombiana —aunque primeras versiones lo vinculaban con la ciudadanía francesa— ocurrió en la región suroeste del país, con presencia de insurgentes opuestos al acuerdo de paz de 2016.

Según un informe militar conocido por la agencia de noticias francesa AFP, los rebeldes decidieron retenerlo al notar que integraba el cuerpo de élite, para voluntarios de nacionalidad extranjera que sirven a los intereses galos.

La visa de Melo Charry no le permitía salir de Francia:

El secuestro ha activado una respuesta institucional coordinada en ambos países. El Ministerio de Defensa de Francia confirmó que las carteras de Defensa y de Relaciones Exteriores en Bogotá siguen minuciosamente el caso, al tiempo que expresó su gratitud por la apertura de una investigación judicial en Colombia.

No obstante, la cartera francesa aclaró que el uniformado —cuyo regimiento no fue revelado— contaba con un permiso de permanencia limitado a territorio francés, que no lo facultaba para viajar a Colombia.

Cambios en la estrategia de seguridad nacional tras la llegada de De la Espriella:

El secuestro con fines extorsivos sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados en el país, que también buscan financiamiento en actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

Desde su llegada al poder, a inicios de mes (agosto de 2026), el presidente Abelardo de la Espriella dio un giro a la estrategia de seguridad nacional: tras el fracaso de las negociaciones de paz, su administración impulsa una política de combate frontal, en alianza con los Estados Unidos, contra grupos criminales.