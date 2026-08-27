Así será la diversificación del Presupuesto General de la Nación 2027: pensiones, salud y educación

El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso un Presupuesto General de la Nación por $636 billones que busca sincerar las cuentas públicas del país, incorporando por primera vez el financiamiento completo de obligaciones sociales que habían quedado por fuera del ejercicio presupuestal anterior.

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La nueva propuesta fiscal, denominada ‘Presupuesto de la verdad’, representa un incremento de $60 billones respecto a los $575 billones proyectados para el gasto fiscal en 2026.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, este aumento responde principalmente a la inclusión de rubros que estaban desfinanciados, la mayoría orientados a cubrir necesidades sociales y honrar compromisos financieros del Estado.

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Entre los rubros incorporados, el más significativo corresponde a $6,5 billones de destinados al pago de pensiones, uno de los compromisos más sensibles para millones de colombianos.

Adicionalmente, el presupuesto contempla $2,0 billones para el sistema de salud, garantizando la continuidad de servicios médicos esenciales para la población.

El sector público también recibe atención con una asignación de $4,5 billones de pesos para salarios de funcionarios públicos, mientras que las universidades públicas contarán con $700.000 millones adicionales.

Un rubro particularmente relevante es la destinación de $9,6 billones al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, mecanismo que busca mitigar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo en los consumidores.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que la comparación con ejercicios presupuestales anteriores es inadecuada, ya que el presupuesto previo omitía o calculaba incorrectamente partidas importantes.

Otro factor determinante en el incremento presupuestal es el servicio de la deuda, que aumenta en $37,4 billones. Según el documento oficial, este monto deriva de la estrategia de endeudamiento del gobierno de Gustavo Petro, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo con tasas elevadas que no fueron incorporados en las proyecciones fiscales.

A pesar del aumento en el monto total, el gobierno implementará medidas de austeridad por $17,5 billones, reduciendo $2,8 billones en compras de bienes y servicios, $2,5 billones en inversión no prioritaria y $12 billones adicionales en más de 250 líneas de gasto.