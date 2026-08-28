Datos curiosos para entender la arrasadora avalancha entre Nepal y Tíbet

Un enorme bloque de hielo que se desprendió en las montañas cercanas a la frontera entre Nepal y el Tíbet chino es, hasta ahora, la principal hipótesis de los expertos para explicar el devastador desastre que dejó cientos de muertos y cerca de 1.500 personas desaparecidas.

Lo que comenzó a más de 5.200 metros de altura terminó convirtiéndose en una gigantesca masa de escombros que descendió a gran velocidad por un valle, arrastrando rocas, tierra, árboles y agua.

La fuerza del fenómeno fue tal que el evento quedó registrado en los instrumentos como una actividad sísmica y, en un primer momento, se creyó que se había producido un terremoto.

Estas son algunas de las claves y curiosidades que ayudan a entender cómo ocurrió el desastre.

Datos y curiosidades sobre la avalancha entre Nepal y Tíbet

¿Un bloque de hielo pudo provocar una avalancha capaz de destruir pueblos?

Sí. Según las primeras evaluaciones de los expertos, una enorme porción de glaciar se desprendió y cayó por un valle desde una zona ubicada a unos 5.200 metros de altura.

Al descender, la masa de hielo no viajó sola. La fuerza de la caída fue incorporando rocas, sedimentos, árboles y otros materiales, transformándose en una gigantesca corriente de escombros.

El científico Simon Cox, del instituto neozelandés GNS Science, explicó que el fenómeno se convirtió en una masa capaz de avanzar violentamente por el cañón. A su paso, el flujo terminó generando una mezcla de agua, lodo y materiales sólidos que continuó descendiendo río abajo.

¿Fue tan fuerte que parecía un terremoto?

Uno de los datos más sorprendentes es que el colapso glaciar fue detectado inicialmente como un posible movimiento sísmico.

El evento quedó registrado con una magnitud equivalente a 5,2 y ocurrió alrededor de las 8:37 de la mañana, hora local.

Sin embargo, tras analizar con mayor detalle la información, el Servicio Geológico de Estados Unidos concluyó que no se había producido un terremoto.

Lo que los sensores habían detectado era, en realidad, el colapso del glaciar y el enorme flujo de escombros que descendió por la montaña.

Es decir, la masa que cayó y golpeó el terreno generó una señal suficientemente potente como para ser registrada como un evento sísmico.

¿Qué tan grande era el bloque de hielo que se desprendió?

Por ahora no existe una cifra definitiva. Los expertos deberán analizar imágenes y mediciones para calcular qué cantidad de hielo y material se desprendió exactamente.

Sin embargo, las primeras estimaciones muestran la enorme incertidumbre sobre la magnitud del fenómeno: el volumen podría ir desde medio millón de metros cúbicos hasta decenas de millones de metros cúbicos.

Para establecer una cifra más precisa será necesario comparar imágenes satelitales tomadas antes y después del colapso, especialmente porque gran parte de la zona es de difícil acceso.

¿Había un lago escondido detrás del glaciar?

Esta es una de las preguntas que todavía intentan responder los científicos.

Una de las hipótesis planteadas inicialmente fue que se hubiera producido una inundación por desbordamiento violento de un lago glaciar, conocida como GLOF.

Este fenómeno ocurre cuando el agua acumulada por el deshielo queda contenida detrás de una barrera natural de rocas, tierra y otros materiales. Si esa barrera colapsa, el agua puede liberarse de manera repentina y descender con enorme fuerza.

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Sin embargo, algunos especialistas señalaron que no habían encontrado evidencia de un lago glaciar cerca del lugar donde se produjo el desprendimiento.

Otra posibilidad es que el agua acumulada debajo o dentro del glaciar descendiera junto con el bloque de hielo, aumentando la fuerza de la avalancha.

¿Es imposible escapar de un fenómeno de estos?

Las autoridades comenzaron a recibir los primeros reportes de la inundación alrededor de las 9:00 de la mañana y activaron alertas para las comunidades ubicadas a lo largo del río Bhote Khoshi.

Sin embargo, todavía no está claro cuántas personas lograron recibir la advertencia ni cuánto tiempo tuvieron para reaccionar.

Los expertos advierten que escapar de un fenómeno de este tipo es extremadamente difícil debido a la velocidad con la que puede avanzar la mezcla de agua, lodo y rocas.

El hidrólogo Hatim Sharif explicó que intentar huir corriendo o incluso en un vehículo puede no ser suficiente frente a una corriente de estas características.

La mezcla puede comportarse como una masa extremadamente pesada y destructiva, comparable con un “concreto líquido”, debido a la cantidad de sedimentos y rocas que transporta.

Por esta razón, los especialistas señalan que, si existe una ruta segura, la mejor opción es buscar rápidamente zonas elevadas, en lugar de intentar escapar siguiendo el curso del río.

¿Qué tiene que ver el cambio climático con este tipo de desastres?

Los científicos advierten que todavía es demasiado pronto para atribuir directamente este colapso glaciar específico al cambio climático.

Sin embargo, sí existe una relación general entre el aumento de las temperaturas y la creciente inestabilidad de los glaciares.

El calentamiento global está provocando el retroceso de grandes masas de hielo en distintas regiones del planeta. Este proceso puede favorecer la formación de lagos glaciares y aumentar el riesgo de desprendimientos e inundaciones en zonas montañosas.