Cayó el premio mayor de Baloto Revancha: conozca la ciudad y números del ganador de más de 11 mil millones

La suerte volvió a sonreír en el territorio nacional tras confirmarse que cayó el premio mayor de Baloto Revancha. El esperado evento tuvo lugar durante el sorteo número 2.701, realizado en la noche del miércoles 26 de agosto de 2026, dejando a un único ciudadano como el nuevo multimillonario del país al llevarse la cifra de $11.600 millones de pesos.

El operador oficial del juego de suerte y azar confirmó que el tiquete ganador fue adquirido en el municipio de Palestina, ubicado en el departamento de Caldas. Esta es la primera vez que el premio mayor cae en el eje.

Los números ganadores del Baloto Revancha

El afortunado apostador acertó de manera exacta la combinación completa exigida por el reglamento del sorteo. De acuerdo con los reportes oficiales, la jugada ganadora estuvo conformada por los números 02 - 18 - 19 - 25 - 26, acompañados por la Súper Balota 08.

Un detalle relevante revelado por la empresa concesionaria es que el boleto no fue seleccionado al azar por el sistema automático, sino que el cliente prefirió la modalidad manual, eligiendo directamente sus números a través de la plataforma digital oficial (baloto.com).

¿Qué otros ganadores hubo en la jornada?

Además del gran acumulado principal, la jornada de la Revancha fue próspera para miles de apostadores en toda Colombia. En total, se registraron 25.390 ganadores de premios menores por aciertos en diferentes categorías, repartiendo un valor global que superó los $11.696 millones de pesos en dicha modalidad.

Por su parte, el sorteo tradicional de Baloto no tuvo ganador del acumulado máximo en esta fecha, dejando la bolsa para la siguiente jornada en una cifra superior a los $55.000 millones.

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Las autoridades del juego recordaron a los ciudadanos la importancia de verificar los boletos comprados en puntos físicos o revisar las notificaciones de las cuentas digitales en la página web oficial.

Para el siguiente sorteo, el acumulado de la modalidad Revancha se reinicia en su base de $2.000 millones de pesos, mientras la expectativa crece entre los jugadores de todo el país.