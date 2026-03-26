Deudores tendrán importante alivio con beneficio tributario: esto es lo que debe saber

La Asamblea Departamental de Antioquia aprobó en segundo debate el Proyecto de Ordenanza número 2 de 2026. Esta medida establece una disminución temporal y significativa en los intereses y sanciones para quienes presentan deudas pendientes por concepto de impuesto sobre vehículos automotores.

La nueva normativa permite a los contribuyentes acceder a un alivio del 70% en los intereses de mora y en las sanciones causadas. Es importante destacar que este beneficio aplica para todas las obligaciones tributarias pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para que el descuento sea efectivo, el ciudadano deberá realizar el pago de la totalidad del capital adeudado. Según fuentes de la Asamblea, esta iniciativa busca incentivar la normalización de la cartera departamental, la cual se ha visto afectada por el contexto inflacionario que golpea el bolsillo de los antioqueños.

Plazos y proyecciones de recaudo

El beneficio no será permanente. Los deudores tendrán como fecha límite el 31 de julio de 2026 para ponerse al día bajo estas condiciones especiales.

La Gobernación de Antioquia proyecta un recaudo cercano a los 80.000 millones de pesos gracias a esta amnistía parcial. Estos recursos, según el ente departamental, serán destinados de manera prioritaria a la estrategia "BienEstar", que incluye programas de seguridad alimentaria como el PAE, "Arrullos Antioquia" y programas de renta vitalicia para la población más vulnerable.

Independientemente de este alivio para deudores antiguos, la Secretaría de Hacienda recordó que siguen vigentes los descuentos por pronto pago para la vigencia actual (2026):

20% de descuento para vehículos 100% eléctricos.

15% de descuento para vehículos híbridos.

10% de descuento para vehículos a gasolina o diésel y motos de más de 125 c.c.

Estos descuentos por pronto pago expiran el 30 de abril de 2026. Quienes no paguen antes de dicha fecha, tendrán plazo hasta el 31 de julio para cancelar el valor pleno sin sanciones; después de agosto, empezarán a correr nuevos intereses de mora.