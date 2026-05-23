Yuri, la perra chilena que conquistó la Palm Dog en Cannes

La Palm Dog de Cannes coronó este viernes a Yuri, protagonista de la película La perra, dirigida por la chilena Dominga Sotomayor. Este galardón, creado en 2001 al margen del Festival de Cannes, distingue las mejores actuaciones caninas en la pantalla y con los años se ha convertido en una de las tradiciones más excéntricas y queridas de la muestra.

La ceremonia se celebró en una playa del paseo marítimo de Cannes, ambientada al ritmo de la canción Chihuahua. “No podría imaginar un premio más especial para La perra”, dijo emocionada Sotomayor al recibir el collar rojo de cuero que simboliza el reconocimiento.

Una historia íntima en la Quincena de Cineastas

Presentada en la Quincena de Cineastas, la película sigue a Silvia, una recolectora de algas que vive en una isla salvaje de Chile y adopta a Yuri, una cachorra abandonada que termina desenterrando traumas profundos. Según explicó la directora a la AFP, la protagonista adopta a la perra “casi por impulso”, sin sospechar todo lo que despertará en ella.

Yuri fue interpretada por dos perras distintas —una cachorra y una adulta—, ambas rescatadas y hoy adoptadas por familias en Chile.

Reconocimientos femeninos y memorables

El Gran Premio del Jurado, segundo reconocimiento más importante, fue para Lola, una border terrier de la cinta I see buildings fall like lightning, de la británica Clio Barnard. El jurado destacó además el carácter “muy femenino” de esta edición: las dos películas premiadas fueron dirigidas por mujeres y protagonizadas por perras.

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Entre los ganadores históricos de la Palm Dog figuran Brandy, de Érase una vez en Hollywood, cuyo premio recogió Quentin Tarantino, y los perros de Tilda Swinton en The Souvenir, reconocidos en 2021.