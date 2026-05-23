Luto en el periodismo colombiano: murió icónico narrador

La radio deportiva del Caribe colombiano y del país entero despide a uno de sus más grandes figuras. En la noche del viernes 22 de mayo de 2026, se confirmó el fallecimiento en Barranquilla de Luis Alberto Payares Villa, una de las voces más profundas, carismáticas e influyentes en la historia de la radiodifusión nacional.

El legendario narrador, recordado con afecto por sus oyentes y colegas como "El Comandante", falleció tras batallar con entereza durante más de 35 años contra la enfermedad de Parkinson, una condición que lo había alejado físicamente de las cabinas de transmisión pero jamás de la memoria colectiva de su audiencia.

Payares Villa se consagró en las décadas doradas del periodismo deportivo como el relator oficial de las grandes hazañas de la región. Dejó una huella imborrable especialmente en el boxeo y el béisbol, disciplinas que describía con una potencia vocal y una riqueza de lenguaje inigualables.

Su voz la encargada de llevar a los hogares colombianos las memorables noches de boxeo del histórico Antonio Cervantes ‘Kid’ Pambelé, así como los intensos episodios de la pelota caliente profesional en el estadio Once de Noviembre de Cartagena.

Su estilo revolucionó la forma de narrar en el norte del país, gracias a una combinación de rigurosidad técnica y una creatividad desbordante que popularizó expresiones icónicas en el argot popular.

Su legado en el periodismo del país

Frases de su autoría como “¡Hizo el pentágono trizas!” o “¡Swing completo con todos los hierros!” quedaron grabadas en el ADN de los aficionados del béisbol, demostrando su capacidad para convertir la cotidianidad del juego en un espectáculo épico a través de las ondas hertzianas.

Nacido con una innegable vocación radial que se manifestaba desde sus días escolares —cuando recorría los pasillos de su colegio con un radio de transistores pegado al oído—, Payares Villa tuvo que esculpir su trayectoria con tenacidad. Tras formarse en la Escuela Superior de Comunicaciones en Bogotá y buscar incansablemente oportunidades en Sincelejo y Montería, encontró su primer gran respaldo en Radio Progreso de Lorica.

Con los años, se codeó e integró la élite de los micrófonos junto a otras leyendas inmortales de la narración caribeña como Napoleón Perea, Édgar Perea, Melanio Porto Ariza y Eugenio Baena.

Personalidades de los medios y de la política local expresaron de inmediato su pesar por la partida del locutor. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, manifestó a través de sus canales oficiales: "La radio cartagenera está de luto. Ha partido al encuentro con el Señor el legendario narrador deportivo Luis Alberto Payares Villa. Toda una institución de la radio... mi más fuerte abrazo de condolencias a sus seres queridos".

Las honras fúnebres del célebre comunicador se llevarán a cabo este domingo 24 de mayo a las 11:00 A.M. en el cementerio Jardines de Cartagena, ciudad que adoptó su talento y donde su voz resonará por siempre como sinónimo de pasión, identidad y grandeza radial.