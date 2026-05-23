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¿Qué es lo que realmente hace felices a las personas? Esto dice Harvard

Estudio de Harvard revela qué es lo que más influye en la felicidad de las personas.

Día Mundial de la Felicidad.
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
11:01 a. m.
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Después de más de 80 años de investigación, científicos de Harvard University llegaron a una conclusión que sigue sorprendiendo en pleno 2026: la felicidad no depende principalmente del dinero, el éxito profesional o la fama, sino de la calidad de las relaciones humanas.

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La afirmación hace parte del reconocido Harvard Study of Adult Development, considerado uno de los estudios más largos sobre bienestar y salud en el mundo. La investigación ha seguido durante décadas la vida de cientos de personas para entender qué factores influyen realmente en una vida plena y saludable.

¿Qué dice Harvard sobre la felicidad verdadera?

Los resultados del estudio apuntan a una idea central: las conexiones personales sólidas tienen un impacto más fuerte en la felicidad que el nivel económico o el reconocimiento social.

Según los investigadores, las personas que mantienen relaciones cercanas, estables y de apoyo suelen vivir más tiempo, presentan mejores indicadores de salud física y reportan mayores niveles de bienestar emocional.

La investigación también encontró que la soledad y el aislamiento social pueden afectar la salud de forma similar a otros factores de riesgo tradicionales, como el sedentarismo o el tabaquismo.

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Robert Waldinger, uno de los directores del estudio y profesor de psiquiatría en Harvard, ha explicado en diferentes conferencias que las relaciones “protegen” tanto la mente como el cuerpo, especialmente durante momentos difíciles o etapas de estrés.

¿Por qué el dinero no garantiza felicidad?

Aunque el estudio reconoce que la estabilidad económica ayuda a cubrir necesidades básicas y reduce preocupaciones, concluye que el dinero por sí solo no garantiza satisfacción personal duradera.

De hecho, los investigadores observaron que muchas personas con altos ingresos seguían experimentando sentimientos de vacío, ansiedad o desconexión emocional.

En cambio, compartir tiempo de calidad con familiares, amigos o parejas aparece constantemente como uno de los factores más relacionados con una vida feliz y equilibrada.

La investigación también destaca otro punto importante: no se trata de tener muchas relaciones, sino de construir vínculos auténticos y saludables.

En medio de un contexto donde las redes sociales, el trabajo y el ritmo acelerado de vida han cambiado la manera de relacionarse, el estudio de Harvard volvió a ganar relevancia por recordar que el bienestar emocional sigue estando profundamente ligado a la conexión humana.

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Y aunque la felicidad continúa siendo un concepto complejo y personal, la ciencia parece coincidir en algo: sentirse acompañado pesa más que cualquier logro material.

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