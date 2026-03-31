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Banco de la República sube la tasa de interés para “contrarrestar la inflación”: ahora se ubica en 11,25%

El ministro de Hacienda se mostró en desacuerdo con la medida y advirtió que el Gobierno va a establecer una “distancia significativa” de la entidad.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
03:32 p. m.
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En su sesión del martes, 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República subió, por segunda vez en lo que va de 2026, la tasa de interés en 100 puntos básicos (pb), pasando de 10,25%, como quedó en enero, a 11,25%, a partir del miércoles, 1 de abril.

La decisión no cayó bien en el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que se retiró de la reunión, convocó a los medios de comunicación y señaló en rueda de prensa que los miembros de la junta:

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“Han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país”.

Además, informó que “en estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la junta directiva del Banco de la República que se realizaba el día de hoy y establecer, claramente, entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa”.

¿Cuáles son las razones por las que el Banco de la República decidió subir la tasa de interés?

En respuesta a las declaraciones del ministro, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, recordó que “la Junta Directiva, todos los miembros diferentes al ministro, actúan por sus convicciones y lo que creen que es mejor para la sociedad y siguiendo un mandato constitucional”.

En la votación, de hecho, cuatro miembros de la junta votaron a favor de incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos, otros dos votaron para reducirla en 50 puntos básicos y el último votó por mantenerla tal y como estaba.

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Su decisión, de incrementar la tasa de interés, fue adoptada en un intento por encaminar la inflación a una senda decreciente, entendiendo que “en enero y febrero se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, por encima del nivel observado al cierre de 2025 (5,1%) y algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados que aumentó a 5,4% y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre (5,0%)”.

El aumento a la tasa de interés ocurre en un escenario en el que las expectativas de inflación total continúan siendo elevadas, el PIB tuvo un incremento menor a la proyección de 2,9% en todo el 2025 y la guerra en Oriente Medio podría comprometer el crecimiento y la estabilidad de la economía colombiana, a pesar del aumento en los precios del petróleo, debido a que elementos como el gas y el fertilizante, que el país importa en montos considerables, se han encarecido.

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