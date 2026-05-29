Esto le tocará pagar si lo sorprenden volando un dron cerca a un estadio en el Mundial 2026

Quedan tan solo dos semanas para que comience el Mundial de Fútbol 2026. Durante más de un mes, los ojos del planeta estarán en México, Estados Unidos y Canadá.

El partido inaugural será el 11 de junio en el estadio de Ciudad de México con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica. Curiosamente, se repite el partido inicial del Mundial 2010, el cual fue acogido por el que esta vez será visitante.

¿De cuánto es la multa?

Teniendo en cuenta que quedan pocos días para que inicie el torneo, las autoridades han redoblado esfuerzos en la seguridad y por eso les han dado varias recomendaciones a los fanáticos.

En las últimas horas, la Administración Federal de Aviación (FAA), informó sobre la prohibición del uso de drones sobre los estadios, eventos para aficionados y los llamados campamentos base en Estados Unidos.

La medida indica que, cuando haya partido, estos dispositivos no podrán volar alrededor de los estadios en un radio de tres millas náuticas y hasta tres mil pies sobre el nivel del piso.

¿En qué estadios no se podrán volar drones?

Estas directrices aplican para los estadios SoFi (Los Ángeles), Levi’s (Santa Clara), AT&T (Arlington), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), Gillette (Foxborough), Hard Rock (Miami), Arrowhead (Kansas), MetLife (East Rutherford) y Lincoln Financial Field (Filadelfia).

Ahora bien, habrá una restricción de un radio de milla náutica y hasta 1.000 pies para los siguientes sitios: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Ángeles), Dallas Fair Park (Dallas), East Downtown District (Houston), Centennial Olympic Park (Atlanta), City Hall Plaza (Boston), Bayfront Park (Miami), National WWI Museum and Memorial (Kansas), Sports Illustrated Stadium (Harrison), Louis Armstrong Stadium (Flushing), Emily Warren Roebling (Brooklyn), Rockefeller Center (Nueva York), y Lemon Hill Park (Filadelfia).

Si una persona es sorprendida infringiendo la norma, recibirá una multa de 100 mil dólares (más de 300 millones de pesos), junto a la confiscación del dron y quedar en medio de un proceso judicial.